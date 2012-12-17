فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب یحیی گل‌محمدی و دستیارانش تصریح کرد: به نظرم پرسپولیس با این تغییرات هم نمی‌تواند مقامی کسب کند. چون ساختار تیم غلط است و رفاقت و همدلی در میان بازیکنانش وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حاشیه‌های پرسپولیس خیلی زیاد شده است، گفت: استقلال در حال حاضر بدون حاشیه بازیکنان خوبی را جذب کرده است ولی پرسپولیس به جای اینکه مشکلات تیمش را برطرف کند هر روز دنبال مسائل حاشیه‌ای مثل پول "مانوئل ژوزه"، سرمربی موقت و از این جور حرف‌هاست.

پیوس با تاکید بر اینکه رویانیان دنبال حاشیه است، ادامه داد: وضعیت پرسپولیس مثل اول فصل شده است. با این نوع مدیریت تیم به جایی نمی‌رسد و قطعا نمی‌تواند جزو شش تیم اول جدول هم باشد. مدیران باشگاه دنبال حاشیه هستند. آنها در حالی با باشگاه‌های برزیلی و ایتالیایی قرارداد می‌بندند که مشکل تیم جای دیگری است. قراداد بستن با باشگاه‌های دیگر که فوتبال نمی‌شود! اینها به برنامه‌های طولانی مدت مربوط می‌شود ولی الان باید به فکر جذب چند بازیکن باشند.

پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که "آیا حضور گل‌محمدی می‌تواند در نیم فصل دوم امیدوار کننده باشد"؟ گفت: اینکه کار را به دست یک مربی ایرانی سپرده‌اند تصمیم خوبی است ولی در این برهه و با این بحران، نه تنها گل‌محمدی که حتی "آلکس فرگوسن" هم نمی‌تواند کمکی کند چون ساختار تیم اشتباه است و رفع این مشکلات زمان زیادی می‌طلبد.

پیوس در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انتخاب سعید شیرینی به عنوان رئیس هیات مدیره پیشسکوتان باشگاه پرسپولیس افزود: رویانیان دنبال دوستان خودش است. شیرینی کجای فوتبال ما بوده است که الان باید این پست را در اختیار بگیرد؟ مگر پرسپولیس کم پیشکسوت دارد که خارج از گود نشسته‌اند؟ این کارها درست نیست و ثبات ندارد.

وی در پایان گفت: متاسفانه یکسری از آدم‌ها را از در بیرون می‌کنند ولی از پنجره وارد می‌شوند. اینها به نفع پرسپولیس نیست و دل هواداران را سرد کرده است. آرزو می‌کنم پرسپولیس مثل روزهای دهه 60 و 70 شود که برای هر مسابقه‌اش یکصدهزار نفر به ورزشگاه آزادی می‌رفت.