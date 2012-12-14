به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا اسماعیلی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان کاشان افزود: نباید فراموش کرد حوزه علمیه و مرجعیت همواره در برابر انحرافات ایستاد و اجازه ندادند تا حقوق ملت در برابر بی‌کفایتی‌ها و خودکامگی‌ها از میان برود.

وی با اشاره به اینکه برخی اسلام منهای روحانیت را مطرح می کنند این موضوع را طرحی مطرود دانست و اظهار داشت: این فریادها در آغاز وقوع انقلاب اسلامی برخواست که امام خمینی (ره) در برابر آن ایستادگی کردند.

امام جمعه موقت کاشان در ادامه سخنان خود بر نقش قابل توجه روحانیت بر انتقال مفاهیم اسلامی نیز تاکید نمود و افزود: روحانیت کسانی هستند که در نهایت توانسته اند با همه فراز و نشیب‌های بسیار تمام مباحث را سینه به سینه به دیگران منتقل نمایند.

قانون همه پرسی ایران و مصر بسیار متفاوت بود

اسماعیلی در ادامه سخنان خود به همه پرسی در کشور مصر نیز اشاره نمود و گفت: در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم با وجود گرایش های مختلف بصورت یکپارچه به میدان آمدند حال آنکه در مصر به دلیل عدم حضور چنین رهبری، با یک بیانیه رئیس جمهور مشکلاتی به این شکل به وجود می‌آید.