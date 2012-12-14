تفهیم اتهام به نخست وزیر سابق تایلند/ وجاجیوا : بی گناهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه تلویزیونی خبر آسیا، "آبهیسیت وجاجیوا" و "سوتپ تائوگسوبان" که نخستین مقامات دولت تایلند هستند که در جریان اعتراض های مردمی سال 2010 محاکمه می شوند 45 روز فرصت دارند دفاعیه خود را ارائه دهند.

با این وجود دو متهم پس از جلسه تفهیم اتهام توانستند آزادانه و بدون قیدی از محل دادگاه خارج شوند.

در حاشیه این جلسه صدها پلیس ضد شورش تایلند با در دست داشتن شاخه های گل رز در مقابل ده ها معترضی که عکس های قربانیان ناآرامی های سال 2010 در دست داشتند، قرار گرفتند.

پیش از این "آبهیسیت وجاجیوا" با رد اتهام هایش مبنی بر کشتار معترضان گفته بود که این اتهامات سیاسی است و بخشی از تلاش برای بازگرداندن "تاکسین شیناواترا" به تایلند است و او این اتهام را رد می کند.

رییس سازمان بازرسی ویژه تایلند هفته گذشته اعلام کرده بود که نخست وزیر سابق تایلند و معاونش بارها از نیروهای مسلح تایلند بر علیه غیرنظامیان استفاده کرده اند و به زودی به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

در درگیری های ماه می سال 2010 و سرکوب معترضین توسط نیروهای نظامی 90 تن کشته شدند.