مسئولان از روحیه ارزشی و ولایی شهید تندگویان الگوبرداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم به پیام‌های ارزشمند قیام عاشورا اشاره کرد و اظهار داشت: قیام عاشورا درس‌های بسیار زیادی برای بشریت دارد و باید در زمان حاضر از پیام‌های ارزشمند عاشورا درس بگیریم.



وی افزود: دشمنان به شدت به دنبال کمرنگ کردن فرهنگ معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه هستند و برگزاری مراسمات دینی و مذهبی و به ویژه کیفیت‌بخشیدن به این برنامه‌ها موجبات جذب جوانان و ناکامی دشمنان می‌شود.

امام جمعه جم در ادامه به شهادت شهید تندگویان اشاره کرد و یادآور شد: این شهید ارزشمند با وجودی که می‌دانست خرمشهر محاصره شده به منطقه رفت و رشادت و فداکاری زیادی از خود نشان داد و با وجودی که وزیر نفت بود در جبهه حاضر شد.



گنجی خاطرنشان کرد: شهید تندگویان در دوران اسارت نیز مقاومت جانانه‌ای داشت و مسئولان باید از روحیه ارزشی و ولایی این وزیر شهید الگوبرداری کنند.



وی در ادامه با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: حوزه و دانشگاه در واقع 2 بال ارزشمند جمهوری اسلامی هستند که با تقویت این 2 بال می‌توانیم به سمت موفقیت و پیشرفت بیشتر پرواز کنیم.

امام جمعه جم با اشاره به حضور 70 کشور اسلامی در اجلاسیه کشورهای اسلامی در تهران بیان کرد: بیانات بسیار مهم و راهگشای مقام معظم رهبری در این اجلاس مورد توجه کشورهای مسلمان قرار گرفت و امیدوار هستیم کشورهای اسلامی با وحدت و همدلی بر دشمنان غلبه کنند.



وی در ادامه خواستار حضور ساکنان شهرک‌های مسکونی و مسئولان وزارت نفت در مراسمات نماز جمعه شد و گفت: دوری مردم و مسئولان از نماز جمعه جالب نیست و باید زمینه حضور در صفوف دشمن‌شکن نماز جمعه فراهم شود.