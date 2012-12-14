  1. هنر
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

تسلیت کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برای درگذشت "جاهد جهانشاهی"

تسلیت کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برای درگذشت "جاهد جهانشاهی"

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در پیامی فقدان جامعه جهانشاهی منتقد، مترجم و نویسنده تئاتر کشور را ضایعه ای برای تئاتر کشور به ویژه در حوزه نوشتاری و نقد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت کانون چنین آمده است: درگذشت استاد جاهد جهانشاهی رییس اسبق و  یکی از پایه گذاران انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر را به جامعه تئاتر کشور و دوستان و همکاران عزیزمان در انجمن منتقدان خانه تئاتر تسلیت می گوییم.

بدون شک پیشرفت و رشد تئاتر ایران به ویژه در عرصه نوشتاری نقد و ترجمه  مرهون تلاش ها و زحمات اساتید برجسته ای همچون جاهد جهانشاهی است و نام،یاد و آثار گرانمایه این هنرمند گرانقدر برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند.

در همین رابطه مصطفی محمودی سخنگوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران اعلام کرد: هیات مدیره مدیره کانون ضمن اعلام همدردی با بازماندگان زنده یاد جاهد جهانشاهی به ویژه همسر گرامی ایشان، از کلیه اعضای خود درخواست میکند تا در مراسم  مرتبط با بزرگداشت و یادبود این منتقد و مترجم ارزشمند حضوری فعال داشته باشند.

کد مطلب 1765983

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