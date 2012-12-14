تسلیت کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برای درگذشت "جاهد جهانشاهی"

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت کانون چنین آمده است: درگذشت استاد جاهد جهانشاهی رییس اسبق و یکی از پایه گذاران انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر را به جامعه تئاتر کشور و دوستان و همکاران عزیزمان در انجمن منتقدان خانه تئاتر تسلیت می گوییم.

بدون شک پیشرفت و رشد تئاتر ایران به ویژه در عرصه نوشتاری نقد و ترجمه مرهون تلاش ها و زحمات اساتید برجسته ای همچون جاهد جهانشاهی است و نام،یاد و آثار گرانمایه این هنرمند گرانقدر برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند.

در همین رابطه مصطفی محمودی سخنگوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران اعلام کرد: هیات مدیره مدیره کانون ضمن اعلام همدردی با بازماندگان زنده یاد جاهد جهانشاهی به ویژه همسر گرامی ایشان، از کلیه اعضای خود درخواست میکند تا در مراسم مرتبط با بزرگداشت و یادبود این منتقد و مترجم ارزشمند حضوری فعال داشته باشند.