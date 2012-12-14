  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

حزب LDP بخت اول انتخابات یکشنبه ژاپن/آبه به قدرت بازمی گردد

حزب LDP بخت اول انتخابات یکشنبه ژاپن/آبه به قدرت بازمی گردد

حزب محافظه کار لیبرال دموکرات ژاپن بخت اول در انتخابات پارلمانی این کشور در روز یکشنبه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، نظرسنجی ها حاکی است حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) پیروز اصلی انتخابات پارلمانی این کشور در روز یکشنبه خواهد بود.

به این ترتیب، انتظار می رود رهبر این حزب "شینزو آبه" نخست وزیر پیشین ژاپن بار دیگر به قدرت بازگشته و به تنشهای سیاسی این کشور پایان دهد.
 
نتایج نظرسنجی روزنامه های آساهی، یومیوری و نیکه ای نشان می دهد حزب لیبرال دموکرات اکثریت 480 کرسی پارلمان ژاپن را از آن خود می کند.
 
این نظرسنجی همچنین حاکی است حزب LDP به همراه همپیمان خود حزب نیوکمیتو دو سوم مورد نیاز برای تشکیل دولت را احراز کرده و سکان هدایت سیاسی ژاپن را به دست می گیرد.
کد مطلب 1765985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها