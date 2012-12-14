تغییر موازنه سیاست های راهبردی آمریکا درمنطقه آسیا- اقیانوسیه/ تداوم حضور درشرق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "کورت کمپبل" که در یک کنفرانس با خبرنگاران گفتگو می کرد ؛ افزود:: آمریکا اهمیت منطقه آسیا- اقیانوسیه برای اقتصاد و سیاست جهانی درک می کند.

وی با اشاره به اهمیت خواسته واشنگتن مبنی بر تداوم حضور در منطقه ، گفت: می خواهیم اطمینان داشته باشیم که حضور ما در آسیا- اقیانوسیه برای ده ها سال مستدام و قوی خواهد بود تا به همکاری هایمان با اتحادیه های منطقه ای مانند آسه آن و کشورهای شرق آسیا وسعت و عمق بیشتری دهیم.

وی با اشاره به حیاتی بودن سال های پیش رو برای تقویت قدرت سیاسی اقتصادی آمریکا گفت: از هیچ فرصتی برای رسیدن به خواسته هایمان چشم پوشی نمی کنیم.

کمپبل در تور 7 روزه خود در منطقه آسیا- اقیانوسیه به ترتیب از کشورهای فیلیپین، مالزی و نیوزیلند دیدار و با رهبران و مقامات دولتی این کشورها دیدار و گفتگو می کند.

