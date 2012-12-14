  1. ورزش
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

خداکرم پس از حذف نیروی زمینی:

بازیکنانم بی تجربه بودند/ ساده گل خوردیم

بازیکنانم بی تجربه بودند/ ساده گل خوردیم

سرمربی تیم فوتبال نیروی زمینی تهران گفت: بازیکنانم مقابل تیم صنعت نفت بی تجربه بودند و سه گل ساده دریافت کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خداکرم پس از شکست نیروی زمینی در جام حذفی مقابل صنعت نفت با بیان مطلب فوق تصریح کرد: بازکینان ما در این مسابقه خوب دویدند و توپ را خوب به چرخش در آوردند ولی می شد که باهوش‌تر از این باشیم. بازیکنان ما روی بی تجربگی سه گل دریافت کردند.

وی درباره شرایط نامناسب زمین هم تاکید کرد: به هر حال این شرایط روی بازی اثر داشت ولی ما روی این زمین عادت داشتیم. بازیکنان ایران همه عادت دارند روی این زمین‌های ناهموار بازی کنند.

سرمربی نیروی زمینی در پایان گفت: ما به این خاطر در جام حذفی شرکت کردیم تا با یک تیم لیگ برتری رقابت کنیم. این مسابقات برای بازیکنان ما جالب است تا توانایی خود را بسنجند.

تیم فوتبال نیروی زمینی در چارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی بعد از ظهر امروز جمعه به مصاف صنعت نفت رفت که با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.

کد مطلب 1765989

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