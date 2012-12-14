شهرداری یاسوج شایستگی حضور در لیگ برتر را دارد/ لزوم حمایت بیشتر مسئولان از تیم

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید غدیری بعداز ظهر جمعه پس از برد تیم فوتبال شهرداری یاسوج مقابل مس کرمان افزود: بازیکنان شهرداری در این بازی سنگ تمام گذاشتند و با یک بازی منطقی و هوشمندانه توانستند تیم لیگ برتری مس کرمان را شکست دهند.

وی با بیان اینکه مس کرمان از امکانات گسترده و بازیکنان مطرحی همچون رضا عنایتی و ایوان پتروویچ بهره می برد، اظهار داشت: شهرداری یاسوج نشان داد که با یک بازی تیمی و هماهنگ قادر به شکست هر تیمی است.

غدیری عنوان کرد: به رغم مصدومیت و محرومیت چندین بازیکن، شهرداری توانست در مقابل تماشاگران سربلند بیرون آید.

وی با تقدیر از حضور گسترده تماشاگران و حمایت بی امان آنها از تیم، گفت: تماشاگران همیشه به عنوان یار دوازدهم تیم فوتبال شهرداری را در برهه های حساس حمایت کردند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همچنین با اشاره به پیروزی های این تیم در جام حذفی سال گذشته مقبل تیمهای بزرگ لیگ برتری بیان کرد: شهرداری یاسوج از تجربه بالایی در جام حذفی برخوردار است و در بازیهای بعدی هم این تجربه به مدد بازیکنان خواهد آمد.

غدیری یادآور شد: تلاش می کنیم موفقیت های این تیم را در لیگ دسته یکم کشور هم ادامه دهیم و هدف ما در مرحله نخست صعود به لیگ برتر است.

وی همچنین از حمایت های شهردار و شورای شهر یاسوج از این تیم تقدیر کرد و گفت: مسئولان استانی باید حمایت بیشتری از این تیم کنند.

وی همچنین در خصوص گل اول شهرداری یاسوج که از سوی داور آفساید اعلام شد، گفت: این گل صحیح بود و کمک داور آن را به اشتباه آفساید اعلام کرد.