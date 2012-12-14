سیدمحمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: البته در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم و در آخرین تلاشی که برای این منظور داشته ایم، با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قم هم اکنون مشغول راه اندازی نخستین زمین مینی گلف در مجموعه ورزشی شهید حیدریان هستیم.



وی حمایت فدراسیون گلف برای تسریع در آموزش نیروی انسانی این رشته و تجهیز امکانات هیئت گلف استان قم را نیز مهم دانست و تصریح کرد: نگاهی به سوابق هیئت‌ها در فدراسیون گلف نشان می دهد که هیئت گلف قم همواره در بین هیئت‌های فعال و پیش رو در این رشته ورزشی قرار دارد.



علویون بیان داشت: حتی قم در بین استان‌های برتر گلف کشور در سال‌های اخیر خود را جای داده است که این مهم نشان می‌دهد قم در گلف توانمند‌ی‌های بسیار خوبی دارد که با برنامه‌ ریزی اصولی و مدون می‌توان زمینه موفقیت بیشتر آن و تاثیر گذاری در رشد و پیشرفت گلف کشور را فراهم کرد.



رئیس هیئت گلف استان قم اضافه کرد: خوشبختانه از نظر فدراسیون گلف، هم اکنون قم همواره جزو استان‌های فعال در رشته گلف بوده و توجه تخصصی مسئولان اداره کل به مسائل و موضوعات این رشته حاکی از وجود علاقه آنها به توسعه این شته در قم است.



وی ابراز داشت: در مجمع انتخابات هیئت گلف استان قم که تیر ماه برگزار شد، فدراسیون گلف نیز برای تسریع در پیشرفت امور و برنامه‌های هیئت گلف استان قم در راستای آموزش قطعا در زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی و دوره‌های مربیگری و داوری قول داد که یاری رسان هیئت گلف قم باشد.



علویون افزود: همچنین از فدراسیون قول گرفتیم که در راستای تقویت امکانات و تجهیزات رشته ورزشی گلف کمک شایانی به هیئت گلف استان قم شود تا انشاءالله بتوانیم در آینده‌ای نه چندان دور با تلاش و تکاپویی که صورت می گیرد هم به لیگ برتر گلف برویم و هم برنامه ریزی خوبی برای مسابقات استانی این رشته داشته باشیم.



رئیس هیئت گلف استان قم با اشاره به اهمیت برخورداری رشته ورزشی گلف از زمین تمرین و مسابقه مناسب، تصریح کرد: ما با حمایت اداره کل ورزش و جوانان زمینی را برای فعالیت تخصصی این رشته ورزشی در مجموعه حیدریان گرفته ایم و امیواریم فدراسیون گلف نیز به ساخت و تجهیز آن کمک جدی دشته باشد.

