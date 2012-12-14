آغاز آلودگی هوا از اواسط هفته آینده/ رشد 36 درصدی میانگین بارش

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام صناعی در نشستی خبری در حاشیه نمایشگاه راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر 58 ایستگاه جاده ای هواشناسی از سال گذشته شروع به کار کرده است گفت: امسال حدود 98 درصد کارها انجام شده و تا دهه فجر مراسم افتتاح پروژه را خواهیم داشت.

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه ایستگاههای هواشناسی در گردنه ها کمک زیادی را به مسئولان و حمل و نقل جاده ای می کند، افزود: ما تا کنون 12 ایستگاه داشتیم که با اضافه شدن ایستگاههای جدید به 70 ایستگاه می رسیم. ضمن آنکه در 62 فرودگاه کشور هم ایستگاه های هواشناسی وجود دارد.

وی تصریح کرد: از این تعداد 12 ایستگاه فرودگاهی با توجه به شرایط جدید و پدیده هایی مانند گرد و غبار در فرودگاه ها نصب شده است و تعداد آن تا پایان سال به 20 ایستگاه می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ایستگاه های زمینی 492 ایستگاه داریم بیان کرد: از این تعداد 180 ایستگاه در سطح زمین، 62 عدد فرودگاه ها و 34 ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی وجود دارد.

صناعی در خصوص ایستگاه های جمع آوری داده های مورد نیاز برای شبکه اقلیم شناسی، گفت: 3 هزار و 646 ایستگاه به صورت آنلاین داده های را در اختیار ما قرار می دهد که در مجموع حدود 5 هزار و 30 ایستگاه هواشناسی در کل کشور داریم که گسترده ترین شبکه در منطقه خاورمیانه است.

رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه قبل از دولت نهم یک رادار در کشور فعال بوده است، گفت: پس از دولت نهم و دهم 6 رادار در کشور نصب شده است و امسال هم یک رادار هواشناسی در بوشهر در دهه فجر بهره برداری می شود و رادار دیگری هم در استان گیلان تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. ضمن آنکه یک دستگاه رادار در استان فارس در سال 92 به افتتاح می رسد.

وی با اشاره به اینکه 531 ایستگاه خودکار هواشناسی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: وضعیت آب و هوایی در سال زراعی جاری مناسب است و میانگین بارندگی کشور حدود 30 درصد از شرایط برنامه نسبت به سال گذشته بالاتر بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بیش از 40 درصد بارندگی در استانهای یزد، کهکیلویه و بویر احمد داشتیم ضمن آنکه در 8 استان بین 10 تا 40 درصد بارش باران رشد داشته و در 9 استان هم میانگین بارش با افزایش مواجه بود.

وی با بیان اینکه در 2 استان کمتر از 90 درصد بارندگی داشتیم، بیان کرد: در استان اردبیل زیر 60 درصد و در سیستان و بلوچستان هم زیر 30 درصد بارندگی داشته ایم و در مجموع میانگین بارش کشور امسال 70.6 میلیمتر بوده که 36 درصد میانگین بلند مدت افزایش بارندگی داشته ایم.

صناعی با اشاره به اینکه سال گذشته میانگین بارش 67 درصد بوده است، گفت: بالاترین بارش در سال گذشته مربوط به شهرستان نوشهر بوده است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال هم شرایط نرمال بارش در کشور وجود داشته باشد.

همچنین رئیس سازمان هواشناسی در خصوص با بیان اینکه از سال 86 تا 87 با میانگین 51 درصد بدترین وضعیت را در بارش داشتیم گفت: 81 درصد از بارش ها را در کل کشور دریافت کردیم و روند بارش ها وضعیت نرمالی را دارد.

در ادامه امیدوار شهری مدیر کل پیش بینی هواشناسی در سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از اواسط هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه آلودگی در شهر تهران را خواهیم داشت و انتظار می رود تا با تمهیداتی که مسئولان در نظر می گیرند آلودگی به مرز خطر نرسد.

وی گفت: سامانه برفی از پنجشنبه وارد کشور می شود و وضعیت بارندگی تا اواسط هفته آینده مناسب است. ضمن اینکه از امروز تا دوشنبه بارش برف و باران در شمال کشور و در جنوب بارش باران با رعد و برق را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سامانه های برفی از نوار غرب و غرب وارد کشور می شود گفت: برنامه ریزی ستاد مدیریت آلودگی کلانشهرها با استفاده از پیش بینی هواشناسی صورت می گیرد تا با انجام تمهیدات به موقع آلودگی از هشدار فراتر نرود.

مدیر کل هواشناسی افزود: از ابتدای آذرماه تا پایان اسفند با سرد شدن سطح زمین آلودگی بیشتر می شود و از هفته آینده هم که این شرایط بوجود می آید باید منابع تولید آلودگی را کنترل کنیم تا به هشدار نرسیم.

وی با بیان اینکه تعطیلات برای مردم و دانش آموزان هم مضر است، گفت: پیش بینی می کنیم که بارش ها در سال زراعی جاری از حد نرمال بالاتر برود ضمن آنکه در 5 سال گذشته میزان بارش 19 درصد پایین تر از حد نرمال بود.