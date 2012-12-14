رقابت 40 دوچرخه سوار در مرحله چهارم مسابقات دوچرخه سواری مازندران

سید تقی خدادی در گفتگو با خبرنگار مهر ، از آغاز مرحله چهارم لیگ دوچرخه سواری باشگاه های مازندران روز جمعه به میزبانی هیئت بابل در این شهر خبر داد.



وی افزود: در مرحله چهارم این مسابقات، عصر جمعه 40 دوچرخه سوار در قالب هشت تیم باشگاهی از مازندران در بخش دور حذفی در پارک نوشیروانی بابل با هم رقابت خواهند کرد.



دبیرهیئت دوچرخه سواری مازندران اضافه کرد: در پایان مرحله سوم این مسابقات که عصر پنجشنبه با رقابت 40 دوچرخه سوار در قالب هشت تیم باشگاهی از مازندران در مسافت چهار هزار متر در شهرک زیبا بابل برگزار شد، تیم تولیدی پوشاک نجلای ساری با 100 امتیاز در صدر ایستاد.



خدادادی افزود: تیم های پیتزا نارنج رامسر با 85 و شهیدان گلگون تنکابن با 75 امتیاز در رده های دوم وسوم ایستادند.



مرحله سوم و چهارم لیگ دوچرخه سواری باشگاههای مازندران، هفتمین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت زنده یاد سید اصغرجبرئیلی برگزار می شود.



درهفتمین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت زنده یاد سید اصغرجبرئیلی هشت تیم فروشگاه دوچرخه ملی پوشان بابلسر، پیتزا نارج رامسر، شهرداری فریدونکنار، هیئت دوچرخه سواری بابل، هیئت بهشهر، شموشک نوشهر، شهیدان گلگون تنکابن و تولیدی پوشاک نجلای ساری با هم رقابت کردند.