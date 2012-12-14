ابومسلم و داماش صعود کردند/ پیکان از دور مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله یک شانزدهم فوتبال جام حذفی تیم‌های ابومسلم و پیکان از ساعت 14:15 در ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان با نتیجه 2 بر صفر به سود ابومسلم به پایان رسید تا این تیم هم به مرحله یک هشتم نهایی راه یابد. بازیکن پیکان با یک گل به خودی و محسن آذرپاد در دقایق 32 و 55 دو گل ابومسلم را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی امروز، داماش گیلان در تهران موفق شد با نتیجه 3 بر یک پارسه را شکست بدهد. علیرضا جهانبخش (26)، مرتضی ابراهیمی (44) و "بوبک کبه" (69) سه گل داماش را به ثمر رساندند و محمدرضا ایپک چی (85) موفق شد یکی از گل‌های خورده پارسه را جبران کند.

به این ترتیب ابومسلم در مرحله بعد به مصاف صبای قم خواهد رفت و داماش هم در مرحله یک هشتم مقابل تراکتورسازی قرار می‌گیرد.