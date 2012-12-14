به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریده جلالی در سمینار یک روزه مراقبت از خون که با حضور جمعی از متخصصان و پزشکان خون در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با بیان عوارض ناشی از تزریق خون افزود: فرایند مختلفی در خون صورت می گیرد که باید با دقت و ارزیابی علمی و اصولی این عوارض شناسائی گردد.



وی افزود: خون اهدائی، با تجهیزات پیشرفته آزمایش می‌شود تا هر گونه بیماری و مشکلی به خوبی رصد شود و پس از پیمودن این مرحله در هنگام تزریق باید مراقبت‌های خاصی صورت پذیرد تا سلامت و حیات بیمار به خطر نیفتد.



متخصص پاتولوژی و مسئول هموویژلانس سازمان انتقال خون کشور با اشاره به انجام هماهنگی های منسجم در سراسر کشور در خصوص هموویژلانس یا مراقبت از خون تصریح کرد: نظام مراقبت از خون باید فراگیر شود زیرا با کوچکترین اهمال و بی توجهی منجر به فوت بیمار خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری را ایجاد می کند.



وی گفت: اسلایدهای آموزشی در اختیار مراکز درمانی پیرامون اهمیت مراقبت از خون و تشخیص عوارض تزریق خون به بیمار در اختیار پزشکان و پرستاران قرار گرفته است.



جلالی تصریح کرد: اولین آئین نامه وزارت بهداشت خون در سال 80 تصویب و کمیته ارزیابی و نظارت بر مراقبت های خون در بسیاری از استانهای کشور تشکیل شد و در سال گذشته بیش از 600 مرکز درمانی در سراسر کشور در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.



در ابتدای این همایش رئیس سازمان انتقال خون استان قم با اشاره به اهمیت اهدای خون در ارتقای سلامت، فرهنگ سازی در زمینه انجام این اقدام خداپسندانه را ضروری دانست.



دکتر علی الهی افزود: پس از فرایند دریافت خون، مراقبت‌های مهمی در زمینه تزریق خون به بیماران وجود دارد تا در صورت مشاهده هرگونه عوارض ناشی از دریافت خون، توسط پرسنل و پزشکان گزارش شود تا سلامت بیماران به مخاطره نیافتد.



همچنین بررسی فرآورده‌های سلولی واندیکاسیون توسط دکتر زاهدی فوق تخصص رادیو تراپ اونکولوژی، فرآورده های پلاسمائی توسط دکتر فاکر فوق تخصص هماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم و تزریق خون در نوزادان و اطفال با حضور دکتر اسحاق حسینی، فوق تخصص هماتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم از دیگر برنامه‌های این سمینار بود.

