اسلام روی سازش با استکبارگران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی در خطبه های امروز نماز جمعه قائم شهر با اشاره به اینکه برای خدمت به مردم تنها حرف زدن و شعاردادن نیست بلکه عملی کردن آن مهم است، اظهار داشت: درست است یارانه بحساب مردم واریز می شود، اما واریز یارانه با تورم و گرانی تناسب ندارد.

وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه برای تصمیم گیری و کارشناسی باید بموقع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، تاکید کرد: موعد مقرر ارائه لایحه بودجه به مجلس به صلاح ملت و کشوربوده و نباید در رعایت حقوق نظام هماهنگ مردم و دولتمردان همه جوانب را داشته و از یکجانبه‌گری که موجب رواج فساد می‌ شود، پرهیز کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به روز پژوهش اشاره کرد و گفت: تحقیق و پژوهش فرصت و فضایی برای دانشمندان جوان در رشته های مختلف فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از جهت پژوهش به رسیدن جمهوری اسلامی ایران به فناوری های نوین هیچ پیش بینی نمی کنند، اظهار داشت: حرکت جهشی دانشمندان ایرانی برای رسیدن به موفقیت ها و نوآوری هادر آینده نزدیک استکبار جهانی را رنج می دهد.

معلمی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک قطب فناوری علمی قدرتمند خواهد شد، افزود: برای ارتقا کشور باید سطح پژوهش و فناوری را افزایش دهیم.

وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه که امنیت مردم و جامعه از نان شب واجب تر است، اظهار داشت: حکم زورگیری با سلاح سرد مثل حکم زورگیری با سلاح گرم مفسد و حکم آن اعدام است.

وی بیان کرد: گسترش جرم و جنایت در جامعه کوتاهی در اجرای حدود الهی است و بازدارندگی را در پی دارد.

معلمی با بیان اینکه اسلام ناب محمدی هرگز روی سازش با قدرتهای استکباری ندارد، اظهارداشت: جامعه دیندار باید بداند هوشیارانه مراقب صدمات دشمن باشد.