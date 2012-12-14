کمبود اعتبارات و امکانات مهمترین مانع هیئت تیراندازی قم برای قهرمانی است

محمدجواد متقیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین مانع و مشکل بر سر راه فعالیت های هیئت تیراندازی در بخش قهرمانی نداشتن امکانات مطلوب و کمبود اعتبارات مالی است.
وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات مالی آنقدر نقش منفی در روند کاری هیئت ایجاد کرده است که حتی این اواخر تصمیم گرفته بودیم که انصراف رسمی خود را از حضور در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی باشگاههای کشور اعلام کنیم.
دبیر هیئت تیراندازی قم تصریح کرد: به هر حال اعزام ها مستلزم هزینه هستند و ما باید یک مرحله نیز امسال میزبان
رقابت های لیگ دسته اول تیراندازی باشگاههای کشور باشیم اما نه هزینه های اعزام موجود است و نه شرایط میزبانی رقبا را داریم.
وی یادآور شد: تقریبا تصمیم هیئت برای اعلام کناره گیری از رقابت های لیگ دسته اول تیراندازی باشگاه های کشور قطعی شده بود که فدراسیون تیراندازی با این درخواست ما مخالفت کرد و فعلا که این انصراف قطعی نشده است.
متقیان نژاد ابراز داشت: حتی اعلام کردیم که نمی توانیم در لیگ دسته اول از رقبای حاضر در این دوره میزبانی کنیم و به ناچار احتمالا باید میزبانی ما در این فصل در تهران صورت بگیرد تا بلکه یکی از دغدغههای ما از میان برداشته شود.
وی تاکید کرد: علاقمندی و وقت گذاشتن برای انجام کار بسیار مهم است که این فاکتور در هیئت تیراندازی به خوبی دیده میشود و با افزایش تعامل با ارگانها و بخشهای مختلف برای توسعه تیراندازی تلاش میکنیم اما واقعا مسائل مالی هیئت را دچار مشکل کرده است.
دبیر هیئت تیراندازی قم عنوان داشت: هیئت ارتباطی نزدیک با قهرمانان، داوران و مربیان فعال تیراندازی قم داشته و دارد و تلاش می کند تا این رشته در قم عمومیت و جایگاه بهتری پیدا کند اما ما هنوز برای حضور در مسابقات لیگ سلاح به اندازه کافی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه تیراندازی باید بیشتر از گذشته به مردم شناسانده شود، ادامه داد: مسئولان باید برای آینده تیراندازی که شرایط خوبی برای مدال آوری و پیشرفت دارد، فکری اساسی کنند تا از این شرایط خارج شویم.
متقیان نژاد یاد آور شد: هیئت تیراندازی قم امسال به دلیل مشکلات مالی نتوانست تیم بانوان قم را به لیگ باشگاههای کشور بفرستد ولی امیدوارم با رفع این مسائل که دغدغه اصلی هیئت شده در آینده روند کار تغییر مثبت داشته باشد.
متقیان نژاد در گفتگو با مهر:
کمبود اعتبارات و امکانات مهمترین مانع هیئت تیراندازی قم برای قهرمانی است
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: اگر مشکلات مالی رفع شود هیئت تیراندازی قم از تمام ظرفیتها برای رشد و توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی بهرهبرداری خواهد کرد.
محمدجواد متقیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین مانع و مشکل بر سر راه فعالیت های هیئت تیراندازی در بخش قهرمانی نداشتن امکانات مطلوب و کمبود اعتبارات مالی است.
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