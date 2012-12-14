دستگیری یک قاچاقچی ایرانی در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری برناما، پلیس این شخص را که از کوالالامپور عازم الورستار مرکز ایالت کداح بود در خیابان‌ کپالا باتاس این شهر دستگیر کرد.

رییس پلیس ایالت کداح با اعلام این خبر ، افزود: این مرد در حالی دستگیر شد که سوار بر تاکسی از فرودگاه سلطان عبدالحلیم به سمت هتلی در شهر آلور ستار در حال حرکت بود.

داتوک احمد ابراهیم ، گفت: وقتی پلیس تاکسی که این شخص را مورد بررسی قرار ‌داد این فرد مضطرب به نظر می‌رسید و وقتی پلیس بررسی‌های بیشتری به عمل آورد توانست از درون چمدان او دو جعبه پیدا کند که به طرز زیبایی بسته‌بندی شده بودند.

ابراهیم افزود:پلیس با بازکردن بسته‌های در درون ان مواد مخدر شیشه کشف کرد که ارزش ان یک میلیون و یک صد هزار رینگیت (هر دلار معادل 3 رینگیت است ) برآورد شده است.

وی اظهار کرد: این متهم که وانمود می کرد تاجر است با پروازی از دوبی به کوالالامپور آمده و از آنجا به آلور ستار پرواز کرده بود.

بر اساس این گزارش ، پلیس اعلام کرد که این دومین بار است که این فرد به مالزی سفر می‌کند اما اولین سفر وی به ایالت کداح بود .