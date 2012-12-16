نگاهی به خریدهای بد و ناکام آرسن ونگر برای آرسنال/ تصاویری از ناکامان بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، ونگر بعد از 16 سال حضور در آرسنال این روزها بدترین دوران خود در این تیم را تجربه می‌کند. آنها هفته گذشته با شکست مقابل تیم دسته چهارمی بردفورد از جام اتحادیه حذف شدند و در جدول رده‌بندی لیگ برتر هم به هیچ عنوان اوضاع خوبی ندارند.

با این حال ونگر هنوز مربی بسیار موفقی محسوب می‌شود. سیاست ونگر در خرید بازیکن بسیار ویژه و خاص است. او معمولا بازیکنان گمنام را با قیمت‌های بسیار پایین از تیم‌های نه چندان مطرح خریداری کرده و آنها را به ستاره‌های تیمش تبدیل می‌کند.

به عنوان مثال نیکلا آنلکا یکی از بهترین خریدهای ونگر از لحاظ مالی محسوب می‌شود. او آنلکا را در سال 1997 با رقم 500 هزار پوند از پاری سن ژرمن به خدمت گرفت و دو فصل بعد او را با رقم 23 میلیون پوند به رئال مادرید فروخت.

اما در این میان ونگر خریدهای بد هم کم نداشته است، بازیکنانی که ونگر فکر می‌کرد می‌تواند با خرید آنها تیمش را متحول کند اما در نهایت فهمید پولش را برای خرید آنها هدر داده است. در ادامه به بدترین خریدهای سرمربی توپچی‌ها نگاهی می‌اندازیم:

آندری آرشاوین، 15 میلیون پوند از زنیت

به عنوان یکی از گرانقیمت‌ترین خریدهای ونگر، آرشاوین نتوانسته انتظاراتی را که سرمربی تیم از او داشت، را برآورده کند و در چند سال اخیر همیشه زمزمه خروج او و یا انتقال قرضی‌اش به دیگر باشگاه‌ها به گوش رسیده است.

ژولیو باپتیستا، قرارداد معاوضه‌ای12 ماهه، رئال مادرید 2006

باپتیستا زمانی که به آرسنال آمد شهرت زیادی داشت و همه معتقد بودند بازی‌اش بسیار مناسب با سبک فوتبال انگلیس است اما در نهایت چیزی جز یک بازیکن ناکام برای آرسنال نبود.

مروان شاماخ، بازیکن آزاد از بوردو 2010

یک خرید بد دیگر برای آرسنال که با وجود موفقیت در بوردو نتوانست انتظارات را در آرسنال برآورده کند. او در چند بازی نخست حضورش در آرسنال در ترکیب قرار گرفت اما کار به جایی رسیده که به ندرت حتی از روی نیمکت به زمین می‌آید.

پاسکال سیگان، 2.1 میلیون پوند، لیل 2002

او پس از پیوستن به آرسنال در چند بازی بزرگ مورد استفاده قرار گرفت اما خیلی زود به یک بازیکن حاشیه‌ای تبدیل شد. سیگان به انتخاب چهارم ونگر بعد از سول کمپبل، کولو توره و فیلیپ سندروس تبدیل شد و در نهایت بعد از 4 سال به ویارئال پیوست.

دنیلسون، 3.4 میلیون پوند، سائوپائولو 2006

بسیاری از تصمیم ونگر در مورد خرید این بازیکن به دلیل تجربه بسیار کم او تعجب کردند. بعد از 5 فصل وقتی آرسنال مشتری برای این بازیکن پیدا نکرد، او را به باشگاه سابقش قرض داد.

یوهان ژورو، بازیکن آزاد، قبل از پیوستن به جوانان آرسنال در اتول کوراج بازی می‌کرد (2004)

یک اشتباه دفاعی دیگر برای آرسن ونگر. ونگر به درخشش او امید زیادی داشت اما او هرگز نتوانست با جنگ فیزیکی رقابتهای لیگ برتر انگلیس کنار بیاید.

ریچارد رایت، 6 میلیون پوند

رایت به عنوان یک سنگربان 23 ساله و برای ایجاد رقابت در پست دروازه‌بانی توسط ونگر به خدمت گرفته شد و قرار بود در نهایت جانشین دیوید سیمن اسطوره باشگاه شود. اما این اتفاق هرگز نیفتاد و بعد از استوارت تیلر به دروازه‌بان سوم تیم تبدیل شد. او در مجموع 22 بازی برای آرسنال انجام داد و بعد از آن به اورتون پیوست.

اسکیلاچی، 3.2 میلیون پوند

اکثر مردم وقتی ونگر این بازیکن را از سویا به خدمت گرفت، پرسیدند "کی؟" ونگر در پاسخ گفت:« ما یک مدافع وسط با کیفیت و با تجربه نیاز داشتیم که قیمت مناسبی داشته باشد، او همه این فاکتورها را دارد.» مدافع وسط؟ بله. قیمت مناسب؟ شاید. کیفیت؟....

فیلیپ سندورس، 2.5 میلیون پوند

مدافع ملی‌پوش سوئیسی در سال 2003 از باشگاه سروت به آرسنال پیوست اما نتوانست جایگاهی در ترکیب اصلی توپچی‌ها پیدا کند و بعد از حضورهای قرضی در میلان و اورتون در نهایت به فولهام پیوست.

فرانسیس جفرس، 10 میلیون پوند

آرسن ونگر بعد از اینکه تیری آنری گفت آرسنال در محوطه جریمه حریف باید خطرناک‌تر باشد، فرانسیس جفرس را که لقب "روباه محوطه جریمه" را داشت از اورتون به خدمت گرفت. ونگر گفت:« او یک گلزن بالفطره است و کارش همین است.» متاسفانه او در دوران حضورش در آرسنال بیشتر در محوطه جریمه شبیه یک موش ناکام بود تا یک روباه زرنگ.

ژروینیو، 10.8 میلیون پوند

بعد از اینکه رفتن سسک فابرگاس و سمیر نصری از آرسنال قطعی شد ونگر ژروینیو ملی پوش اهل ساحل عاج را از باشگاه لیل به خدمت گرفت. ژروینیو هرگز نتوانست جایگاه آن دو بازیکن را پر کند، او استعداد خوبی دارد اما نتوانسته انتظارات را برآورده کند.