  1. ورزش
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

مهدوی کیا بیان کرد:

گل‌محمدی گزینه مناسبی برای هدایت پرسپولیس است/ ما تصمیم گیرنده نیستیم

گل‌محمدی گزینه مناسبی برای هدایت پرسپولیس است/ ما تصمیم گیرنده نیستیم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: یحیی گل‌محمدی گزینه مناسبی برای هدایت پرسپولیس است چون ایشان چند ماه کنار تیم بوده و شناخت کافی از این تیم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از پیروزی پرسپولیس در دیدار دوستانه مقابل سنگ آهن بافق، تصریح کرد: ما از این بازی تدارکاتی اهدافی را دنبال می‌کردیم که خوشبختانه به این اهداف رسیدیم. این بازی قبل از دیدار دشوار با ملوان لازم بود.

وی در خصوص اینکه آیا یحیی گل‌محمدی می‌تواند در پرسپولیس موفق باشد یا خیر، تاکید کرد: ما تصمیم گیرنده نیستیم و این باشگاه است که تصمیم می‌گیرد چه کسی سرمربی باشد، با این حال گل محمدی گزینه مناسبی است چون شناخت کافی از تیم دارد و امیدوارم در پرسپولیس هم موفق باشد.

کاپیتان پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که "آیا فکر نمی‌کنید پنج دستیار برای گل محمدی زیاد باشد"؟ گفت: من این را از شما می‌شنوم! هر مربی کادر فنی خودش را دارد و اختیار دارد از هر کسی که بخواهد استفاده کند.

کد مطلب 1766032

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