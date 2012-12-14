زمین لرزه 4.3 ریشتری در جیرفت/ 6 زمین لرزه در کرمان روی داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به شدت 4.3 ریشتر ساعت 13 و 40 دقیقه عصر امروز جمعه جیرفت در جنوب کرمان را لرزاند.

کانون این زمین لرزه در هشت کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.37 درجه طول جغرافیایی و 27.53 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

پس از این زمین لرزه زلزله ای دیگر به قدرت 3.4 ریشتر بار دیگر جیرفت را تکان داد، کارشناسان زمین شناسی به دلیل این دو زمین لرزه از مردم جیرفت خواسته اند هوشیاری خود را نسبت به وقوع زمین لرزه دیگر حفظ کنند.

این درحالی است که اوایل صبح امروز زمین لرزه ای 3.7 ریشتری نیز رفسنجان در شمال استان کرمان را تکان داد.

همچنین زمین لرزه ای 3.2 ریشتر پاریز در غرب استان کرمان را لرزاند.

یک زمین لرزه 2.5 ریشتری در راور و 2 ریشتری نیز رابر را تکان داده است.

از خسارات احتمالی زمین لرزه جیرفت خبری در دست نیست اما به دلیل مقاوم سازیهای صورت گرفته احتمال وجود خسارات بسیار اندک است.