به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله یک شانزدهم رقابت های فوتبال جام حذفی عصر امروز جمعه تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان حفاری اهواز بود که در پایان 120 دقیقه موفق شد حریف خود را یک بر صفر شکست دهد و راهی مرحله بعد شود. در این دیدار مهدی رجب زاده (98) برای ذوب آهن گلزنی کرد.

در دیگر دیدار امروز تیم فوتبال استقلال اهواز که میزبان گهر دورود لرستان بود، با نتیجه 3 بر 2 مغلوب مهمان خود شد تا محمد مایلی کهن به نخستین پیروزی خود با این تیم دست پیدا کند. در این دیدار احمد بوعذار(5) و رضا جابری(114) برای استقلال اهواز و امین ترکاشوند(17 و 97) و تقی نایینی (120) برای گهر گلزنی کردند.