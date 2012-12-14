تصاویری از گوشه و کنار اسلام آباد

اسلام ‌آباد شهری در شمال جمهوری اسلامی پاکستان و پایتخت این کشور است. این شهر در لبه گود فلاتی و در جنوب تپه‌ های مار قلعه واقع شده ‌است. در حومه شهر اسلام ‌آباد سه دریاچه به نام ‌های سنارس، سیملی و خانپور واقع شده ‌اند که در زیبایی و خوش آب و هوایی شهر تاثیر فراوانی دارند.

اسلام آباد با جمعیت 530 هزار نفر در شمال شرقی پاکستان واقع شده است. البته از نظر تاریخی این منطقه بخشی از ناحیه پنجاب به‌ شمار می‌آید.

سه دریاچه به نامهای راول، سیملی و خانپور هوای این منطقه را تعدیل کرده ‌اند. تابستان‌ های آن گرم است و باران‌های شدید موسمی در ماه‌های مرداد و شهریور می‌ بارد. در زمستان هوای شهر سرد و گاه زیر صفر است و در تپه‌ های اطراف، مانند پیر سوهوا و مرگالا برف نیز می‌بارد.

مطابق آخرین سرشماری، از مجموع کل جمعیت شهر اسلام آباد، 65 درصد را اقوام پنجاب، ۱0 درصد را مهاجران اردو، 10 درصد را مهاجران پشتو و نیز ۱۵ درصد را سایر اقوام (شامل سندی، بلوچی و کشمیری) تشکیل می‌دهند.