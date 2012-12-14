به گزارش خبرنگار مهر، رضا حقیقی پس از پایان دیدار دوستانه امروز پرسپولیس با سنگ آهن بافق در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از اینکه توانستم در دومین بازی برای پرسپولیس به میدان بروم خوشحالم. این بازیها کمک میکند شناخت بیشتری از همدیگر پیدا کنیم و هماهنگتر شویم.
وی در خصوص انتخاب دستیاران یحیی گلمحمدی تاکید کرد: این موضوعی نیست که من بخواهم درباره آن صحبت کنم. مدیرعامل و سرمربی خودشان میتوانند بهترین تصمیم را درباره کادر فنی بگیرند.
هافبک پرسپولیس در پایان درباره نیم فصل دوم هم گفت: مطمئنم پرسپولیس نیم فصل دوم بهتر نتیجه میگیرد. به نظرم جایگاه دوازدهمی شایسته این تیم نیست و میتوانیم راحت در جدول صعود کنیم.
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