برای باخت به اصفهان نیامده بودم/ از نظر کیفی نباختیم

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی عصر پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل ذوبآهن در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی در مورد این بازی اظهار داشت: به نظر من باید به ذوبآهن بابت این پیروزی تبریک گفت اما باید بگویم ما در این بازی از نظر کیفی بازنده نبودیم.
وی ادامه داد: همه دیدند که ما در بازی با ذوبآهن صاحب موقعیتهای خوبی شدیم و با توجه به اینکه من زمان اندکی است که به این تیم اضافه شدهام، توقع بیشتری از تیم من نبود. من تنها 48 ساعت است که تیم را تحویل گرفتهام و تلاش میکنم با برنامههایی که برای تیم دارم، لیگ دسته اول را با کیفیت بیشتری ادامه دهم.
سرمربی تیم فوتبال حفاری خوزستان تصریح کرد: برنامه ما این بود که در مسابقه امروز ابتدا گل نخوریم و کم کم به دروازه حریف برسیم تا از آن به گل برسیم که به این هدف رسیدیم اما نتوانستیم به گلی برسیم و باید بگویم بازی خوبی از خود ارائه کردیم.
وی گفت: به ضربات پنالتی فکر نمیکردم و برای باخت به اصفهان نیامده بودم اما به هر حال توان تیم ما این بود و از عملکرد بازیکنان رضایت دارم.
یزدی در مورد برنامههای آیندهاش در تیم گفت: در نیمفصل دوم تعدادی بازیکن در نقاط سه گانه نیاز داریم که مطمئنا آنها را جذب میکنیم و کمبودهای خود را جبران میکنیم؛ به هر حال توقعی بیش از این نیست و سعی میکنیم بیشتر کار کنیم و کیفیت ما بیشتر شود چون در لیگ یک شرایط خوبی نداریم.
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