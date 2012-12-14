"ارژن شیراز" بازی را به "فرش آرا مشهد" واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی مسابقات دور رفت لیگ برتر فوتسال ،رقابت دوتیم" ارژن شیراز "و "فرش آرا مشهد" که به میزبانی شیرازیها در سالن شهید ابوالفتحی برگزار شد با پیروزی پنج بر سه تیم میهمان به اتمام رسید.

سرمربی تیم فوتسال "ارژن شیراز" در مورد بازی این تیم مقابل "فرش آرا مشهد" به خبرنگار مهر گفت: تازمانی که داوری ها به صورتی باشد که باعث پیروزی تیمهای مطرح و دارای حمایت شود تیمهایی مانند ارژن که به شکل مناسب توسط مسئولان استانی حمایت نمی شوند، نمی توانند موفقیتی کسب کنند.

وحید نعمت اللهی ادامه داد: در بازی امروز مقابل "فرش آرا مشهد"داوران به ناحق دو گل مشکل دار تیم میهمان را پذیرفتند که این موضوع باعث از بین رفتن روحیه و انگیزه بازیکنان تیم "ارژن شیراز" شد.

وی تصریح کرد: در هفته گذشته نیز اشتباهات داوری باعث شده تا تیم" ارژن شیراز" مغلوب "راه ساری" شود و نتواند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

تیم فوتسال" ارژن شیراز" در این فصل از مسابقات باوجود تمامی تلاش های سرمربی و بازیکنان خود نتایج مطلوبی را کسب نکرده است به گونه ای که این تیم هم اکنون با کسب 7 امتیاز در جایگاه 11 لیگ برتر فوتسال قرار دارد.