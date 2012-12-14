  1. ورزش
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

هفته پنجم لیگ برتر والیبال نشسته برگزار شد

هفته پنجم لیگ برتر والیبال نشسته برگزار شد

هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته با برتری گسترش فولاد مقابل فیروز قزوین به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته، "جام ایثار" عصر امروز جمعه با برگزاری یک دیدار به اتمام رسید. درسومین و آخرین دیدار هفته پنجم  در تبریز، تیم‌های گسترش فولاد تبریز و فیروز قزوین به مصاف هم رفتند که این دیداردر پایان با نتیجه3 برصفربه سود میزبان خاتمه یافت.

روز گذشته دیدارهم دو تیم ذوب آهن و صنعت نفت آبادان به ترتیب مقابل شهرداری تبریز و نفت و گاز گچساران به برتری مشابه 3 بر یک دست پیدا کرده بودند.

هفته ششم این رقابت ها 30 آذر ماه به در شهرهای قزوین، گچساران و تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1766043

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