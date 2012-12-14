هفته پنجم لیگ برتر والیبال نشسته برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته، "جام ایثار" عصر امروز جمعه با برگزاری یک دیدار به اتمام رسید. درسومین و آخرین دیدار هفته پنجم در تبریز، تیم‌های گسترش فولاد تبریز و فیروز قزوین به مصاف هم رفتند که این دیداردر پایان با نتیجه3 برصفربه سود میزبان خاتمه یافت.



روز گذشته دیدارهم دو تیم ذوب آهن و صنعت نفت آبادان به ترتیب مقابل شهرداری تبریز و نفت و گاز گچساران به برتری مشابه 3 بر یک دست پیدا کرده بودند.



هفته ششم این رقابت ها 30 آذر ماه به در شهرهای قزوین، گچساران و تبریز برگزار خواهد شد.