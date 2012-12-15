افزایش نرخ پهنای باند و افت کیفیت اینترنت/ هشدار به عدم توسعه اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی با اشاره به افزایش نرخ پهنای باند اینترنت در پاسخ به مهر اظهار داشت: شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در بسیاری از موارد، اینترنت را با شرایط یکساله به کاربران خود فروخته اند که با وجود افزایش نرخ پهنای باند با ضرر و زیان بسیاری در ارائه خدماتی که از قبل قرارداد آن را منعقد کرده اند مواجه خواهند شد. حتی در بسیاری از موارد ممکن است این افزایش قیمت، افت کیفیت خدمات را برای کاربران به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پهنای باند تاثیر حداقل 30 درصدی در قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت دارد، ادامه داد: توسعه اینترنت پرسرعت در کشور به دلیل مشکلاتی که شرکتهای ارائه دهنده با آن مواجه هستند به خوبی صورت نمی گیرد و این تغییر نرخ نیز این معضلات را چندین برابر خواهد کرد.

معاون بازاریابی شرکت آسیاتک با بیان اینکه قیمت هرSTM1 از 37 میلیون تومان به 55 میلیون تومان رسیده است، گفت: اتفاقات این چنینی باعث شوند که در نهایت در حق مشترک نهایی اجحاف صورت گیرد.

وی گران شدن اینترنت را در کاهش کیفیت سرویس دهی موثر ارزیابی کرد و گفت: این امکان وجود دارد که با افزایش تعرفه اینترنت پرسرعت از کیفیتی که شرکتها ارائه می دهند کاسته شود چرا که برخی از مشترکان ما قراردادهای یکساله دارند اما از آذرماه قیمت پهنای باند به میزان قابل توجهی افزایش یافته که باعث عدم توسعه و ضرر شرکتهای اینترنتی می شود.

علیمحمدی با اشاره به مشکلات پیش روی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور افزود: شرکت مخابرات ایران به تازگی دو هزار تومان بابت تخلیه خطوط و سه هزار تومان بابت رانژه کردن خطوط دمشترکان شرکتهای PAP از آنها دریافت می کند که این موضوع با مواردی همچون افزایش خدمات و تجهیرات مخابراتی مانند فضا، برق و امکانات، فضای رقابتی موجود را دستخوش عدم توسعه کرده است.

وی با بیان اینکه شرکت های PAP در برخی نقاط و مراکز مخابراتی مکان توسعه خطوط ADSL را ندارند، تصریح کرد: ناپایداری های نرخ ارز نیز افزایش قیمت مودم در بازار را به همراه داشته است.

این فعال اینترنتی درباره سرویس های ارزش افزوده اپراتور آسیاتک به قراردادهایی با بانک سامان و تجارت اشاره کرد و گفت: امکان استفاده از موبایل بانکینگ با فناوری ussd برای مشترکان و کاربران آسیاتک فراهم شده است.