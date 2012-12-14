به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از پیروزی تیمش مقابل حفاری خوزستان در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: بازی‌های حذفی همیشه به نحوی بوده که تیم‌های لیگ یکی با تمام قوا مقابل تیم‌های لیگ برتری ظاهر می‌شوند و بازی کردن با این تیم‌ها بسیار سخت است چون چیزی برای از دست دادن ندارند .

وی ادامه داد: خوشحالم که برنده از این میدان خارج شدیم چون با این برد در مرحله بعدی و جلوی تیم‌های آینده با بازیکنانی که جدیدا جذب کرده‌ایم، بازی خواهیم کرد و شرایط بهتری خواهیم داشت.

سرمربی ذوب‌آهن در پاسخ به سئوالی پیرامون حضور برخی دلالان بازیکن در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر بیان داشت: خبری ازآنها ندارم و مدیریت باید جواب دهد که چرا دلال‌ها در ورزشگاه فولادشهر حضور داشتند و من نمی‌توانم پاسخگو باشم اگر اینگونه بوده، باید قطعا برخورد شود .

وی در مورد پنالتی مسلمان که ثمری برای ذوب‌آهن نداشت، تصریح کرد: من از این دروازه‌بان یک فیلم دیده بودم و به آنها گفته بودم که چه سمتی شوت بزنند و او هم گفت که به سمت چپ می‌زند اما نمی‌دانم چرا مسلمان به سمت راست زد؛ البته با وجود ضعف بازی مسلمان، به خاطر از او استفاده کردم که من بازیکن جایگزین او را نداشتم و او با وجود سرماخوردگی بازی کرد .

کاظمی با اشاره به جذب بازیکن ذوب‌آهن بیان داشت : با بازیکنان مختلفی صحبت کردیم و با مدیران باشگاهی که حرف می‌زدیم، می‌گفتند چند بازیکن بدهید تا به شما بازیکن بدهیم و همه آنها روی حدادی‌فر، عشوری، مسلمان و صادقیان دست می‌گذاشتند و به همین دلیل نتوانستم بازیکنان لیگ برتری را جذب کنم .

وی گفت: حتی می‌خواستم حنیف را به ذوب‌آهن بیاورم که استقلال به جای او بازیکن جایگزین می‌خواست؛ در هر صورت ما با برخی بازیکنان صحبت کردیم که حضور برخی در ذوب‌آهن قطعی شده و برخی هنوز قطعی نشده است .

سرمربی ذوب‌آهن بیان داشت: رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چند بازیکن به من پیشنهاد داد و خانزاده، افشین اسماعیلزاده و بازیکنان دیگری را به من پیشنهاد داد اما در قبال این بازیکنان پیام صادقیان و حدادی‌فر را می‌خواست که من حاضر به تعویض آنها نبودم .