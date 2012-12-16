محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کادر فنی پرسپولیس، با بیان مطلب فوق تصریح کرد: باشگاه در انتخاب یحیی گل‌محمدی تصمیم خوبی گرفت. هرچند یک مقدار تغییر سرمربی دیر شده بود و ژوزه باید زودتر می‌رفت اما قطعا یحیی با دستیارانش می‎‌تواند شوک مثبتی به پرسپولیس وارد کند.

وی در خصوص تعداد زیاد دستیاران گل محمدی خاطرنشان کرد: هواداران افرادی مثل کریم باقری، ادموند بزیک و حسین عبدی را دوست دارند. آنها به تیم شخصیت می‌دهند و اعتماد به نفس بازیکنان را با حضورشان بالاتر خواهند برد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ادامه داد: من قبلا هم گفته بودم که اعتماد کردن به مربیان و بازیکنان داخلی بهره بیشتری به فوتبال‌مان می‌رساند چرا که آنها با فرهنگ فوتبال ما آشنا هستند و به شرایط موجود اشراف دارند ولی مربیانی همچون ژوزه فاقد این شناخت هستند و فقط برای پول کار می‌کنند.

پنجعلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تکرار شرایط حمید استیلی برای یحیی گل‌محمدی تاکید کرد: شرایط برای حمید فرق می‌کرد. او ابتدای فصل آمده بود و مردم به خاطر وضعیت آن زمان باشگاه، هواداران روی حمید حساس شده بودند. این شرایط در حال حاضر برای گل محمدی وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به انتخاب سعید شیرینی به عنوان رئیس هیات مدیره پیشکسوتان پرسپولیس هم گفت: این مسئله واقعا ناراحت کننده است. به نظرم شیرینی به پیشکسوتان تحمیل شده است و هیچ حق انتخابی وجود نداشته است وگرنه باشگاه پرسپولیس پیشکسوت به اندازه کافی دارد که نیاز به این افراد نباشد.