به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران ذوبآهن قبل از به ثمر رساندن گل تیم ذوبآهن، شعارهایی علیه مدیرعامل کارخانه ذوبآهن سر دادند و خواستار استعفای صفرعلی براتی شدند.
این تماشاگران که دلیل ناکامیهای اخیر ذوبآهن را مدیریت میدانستند با شعار "براتی حیا کن، ذوبآهن را رها کن" خواستار استعفای مدیرعامل این کارخانه شدند.
نکته جالب اینکه تماشاگران ذوبآهن حتی بعد از گلزنی تیم خود نیز به شعار دادن علیه مدیرعامل کارخانه ذوبآهن ادامه دادند.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن نیز بعد از بازی تیم خود مقابل حفاری خوزستان از شعارهای هواداران علیه مدیرعامل کارخانه ناراحت بود و دلیل این شعارها را از لیدرهای ذوبآهن جویا شد.
ذوبآهن امروز و پس از هفتهها مقابل حفاری اهواز به پیروزی رسید و به دور بعد رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور صعود کرد.
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