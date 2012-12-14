تنشهای سیاسی ادامه دارد / واکنش روس ها به تحولات سرزمین فراعنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، "محمد البلتاجی" یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین خواستار مناظره با محمد البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی از مخالفان قانون اساسی جدید شد.

وی با اشاره به جنجالهای روزنامه های مصری درباره تجزیه این کشور در صورت تصویب قانون اساسی جدید افزود: همه این جنجالها بی اساس است، زیرا قانون اساسی آنگونه که آنها ترویج می کنند مصر را تجزیه نمی کند.

البلتاجی ضمن انتقاد شدید از محمد البرادعی گفت : البرادعی چگونه این قانون اساسی را باطل می خواند و درباره آن قبل از اینکه مردم درباره آن نظر بدهند، پیشداوری می کند.

وی افزود: ما می دانیم که چه کسی پشت پرده این رسانه های ضد قانون اساسی است و این پولها از کجا می آیند.

این درحالی است که پایگاه الیوم السابع گزارش داد: تظاهرات کنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری برخی موانع از جمله سیم خاردارهای نصب شده از سوی نیروهای امنیتی را کنار زدند.

واکنش روسها به تحولات مصر

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوضاع سیاسی در مصر بحرانی است و موضوع قانون اساسی و تعیین اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضاییه از بحثهای داغ مصر است.

وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که همه پرسی قانون اساسی مصر فرصتی برای تقویت وحدت جامعه مصر باشد.

از سوی دیگر پایگاه الیوم السابع از درگیری های مجدد میان طرفداران و مخالفان قانون اساسی جدید مصر در شهر اسکندریه مصر خبر داد.