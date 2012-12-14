به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری پس از دیدار سایپا با استقلال درجمع خبرنگاران تصریح کرد: از این بابت که در یک مسابقه چهار گل خوردیم ناراحتم ولی این بهتر از این است که در چهار مسابقه پیاپی با نتیجه یک بر صفر شکست بخوریم. با این حال صحنه‌ای که کاوه رضایی توپ را زد به هیچ عنوان خطا نبود که داور کارت زرد دوم را به او نشان داد.

وی با بیان اینکه استقلال برنامه خاصی برای این مسابقه نداشت، گفت: اگر بازیکن ما اخراج نمی‌شد استقلال به هیچ عنوان نمی‌توانست گل بزند. ما فکر همه چیز را کرده بودیم به جز اینکه بازیکن‌مان اخراج شود. متاسفانه دو هفته پیاپی است که تیم ما 10 نفره می‌شود و با یک بازیکن کمتر بازی می‌کنیم.

سرمربی سایپا تاکید کرد: شیرازه کار ما با اخراج کاوه رضایی از هم پاشید. بازیکنان ما جوان هستند و تحمل باخت را ندارند به همین خاطر وقتی برای جبران نتیجه جلو کشیدند چند گل دیگر هم خوردیم، آن هم جلوی تیمی مثل استقلال که بازیکنان باتجربه‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه از حذف سایپا ناراحت است، خاطرنشان کرد: با اخراج رضایی و دو تعویض اجباری موفق نشدیم نتیجه را برگردانیم. تیم ما مستحق باخت و حذف شدن در مرحله اول نبود. استقلال به خوبی از اشتباهات ما استفاده کرد، آن هم اشتباهاتی که پایه و اساسش را داوری گذاشت.

تقوی با انتقاد از روند داوری‌های دیدارهای سایپا گفت: ما به اشتباهات داوری عادت کرده‌ایم. خیلی از خطاها برای تیم حریف خطا گرفته می‌شود اما برای ما چنین اتفاقی نمی‌افتد. به عنوان مثال بازی هفته گذشته ما با تراکتورسازی همین داور به بازیکن ما اشتباهی کارت زرد داده بود.

سرمربی سایپا با اشاره به پیروزی استقلال تاکید کرد: آنها از فرصت‌ها بهترین استفاده را بردند حالا با این شکست تمرکزمان را روی لیگ می‌گذاریم و امیدواریم در مسابقات لیگ شرایط از این که هست بهتر شود.

وی در پایان با بیان این که داور نباید در مسابقه‌ای که روی یک زمین لغزنده انجام می‌شود به راحتی کارت نشان بدهد، گفت: من وظیفه داشتم اعتراضم را اینجا اعلام کنم. امیدوارم باشگاه سایپا از طریق مجاری قانونی این اشتباه داوری را پیگیری کند. قطعاً‌ اگر داور رفتار عادلانه‌ای داشت حداقلش این بود که بازی مساوی می‌شد و به پنالتی کشیده می‌شد.