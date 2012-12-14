به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از پیروزی 4 بر صفر عصر امروز استقلال برابر سایپا ضمن بیان این مطلب به پیشنهاد باشگاه النصر برای پیوستنش به این تیم اشاره کرد و گفت: پیشنهادی در کار نبوده که بخواهم در موردش حرف بزنم. اگر پیشنهادی باشد مطمئنا من با صداقت در موردش صحبت خواهم کرد.

وی در مورد دیدار برابر سایپا نیز گفت: بازی خوبی بود و خدا را شکر که توانستیم به پیروزی برسیم. ما در نیمه دوم فوق العاده بازی کردیم و بازیکنان جدیدی که به استقلال آمده اند خوشبختانه خیلی خوب با تیم هماهنگ شده بودند و توانستند به ما کمک کنند که در این دیدار به پیروزی برسیم.

تیم فوتبال استقلال با پیروزی 4 بر صفر برابر سایپا در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی، باید روز 30 آذرماه در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم گهر دورود برود که هدایت این تیم برعهده محمد مایلی کهن است.