به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری پس از پیروزی استقلال مقابل سایپا در جام حذفی تصریح کرد: امروز بازی خوبی بود که ما موفق شدیم از موفقیت‌های خود به نحو احسن استفاده کنیم و برنده از میدان خارج شویم.

مهاجم استقلال در خصوص عدم گلزنی خود در این دیدار، گفت: قسمت نبود که در این دیدار گلزنی کنم اما خوشحالم از اینکه در این دیدار 4 گل به ثمر رساندیم.

وی در خصوص غیبت 5 روزه خود در تمرینات استقلال، ادامه داد: من یک بازیکن حرفه‌ای هستم و حرفه‌ای هم عمل و فکر می‌کنم. هر تصمیمی که باشگاه در خصوص من بگیرد به آن احترام می‌گذارم.

تیم فوتبال استقلال با پیروزی 4 بر صفر برابر سایپا در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی، باید روز 30 آذرماه در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم گهر دورود برود که هدایت این تیم برعهده محمد مایلی کهن است.