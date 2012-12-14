همکاری محرمانه و روزافزون آنکارا و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ینی آسیا" چاپ ترکیه در شماره امروز خود نوشت : روابط ترکیه و اسرائیل روز به روز، در پشت درهای بسته گرم تر می شود؛ نصب رادارهای سپر موشکی در پایگاه نظامی" کوره جیک " در استان ملطیه در جنوب ترکیه، در واقع هدفی جز تامین امنیت اسرائیل در برابر ایران ندارد.



از دیگر همکاری های امنیتی ترکیه با اسرائیل، می توان استقرار موشک های پاتریوت در نزدیکی مرزهای ترکیه با سوریه را نام برد. به گزارش العالم، دولت ترکیه پس از اینکه سوریه مرزهای خود به روی حمل و نقل جاده ای این کشور بست، اعلام کرد که پلی دریایی از بندر اسکندرون تا بندر حیفا ایجاد می کند تا امکان انتقال کامیون های ترکیه به فلسطین اشغالی و از آن جا به اردن و به دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس فراهم شود.



احداث این پل در حالی صورت می گیرد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از مصر به سبب مواضع این کشور در قبال حمله به غزه انتقاد کرده بود و احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در سفر به غزه برای قربانیان حملات صهیونیست ها اشک تمساح می ریخت.



این روزنامه ترک زبان همچنین فاش کرد که "حقان ویدان" رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با رئیس موساد دیدار کرده و راهی برای ارتباط اطلاعاتی میان ترکیه و اسرائیل گشوده است؛ روابطی که پس از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کشتی ترکیه ای مرمره و کشتار 9 فعال صلح ترکیه ای به تیرگی گراییده بود.



بر پایه این گزارش، روابط ترکیه و "اسرائیل" به افزایش همکاری اطلاعاتی محدود نشده و زمینه از سرگیری روابط سیاسی میان این دو "هم پیمان" سنتی در دستور کار قرار دارد.



ینی آسیا نوشت: اردوغان از یک سو از مواضع "اسرائیل" انتقاد می کند و از سوی دیگر به طور محرمانه در زمینه های دیپلماتیک و اطلاعاتی با اسرائیل مذاکره می کند؛ به همین سبب است که شاهد گسترش همکاری های دوجانبه، از جمله افزایش 58 درصدی صادرات اسرائیل به ترکیه و افزایش 42 درصدی صادرات ترکیه به اسرائیل هستیم، به طوری که ترکیه به چهارمین صادر کننده کالا به "اسرائیل" تبدیل شده است.