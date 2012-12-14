پلمب مغازه های پرنده فروشی در خیابان شریعتی /ابطال جواز اصناف متخلف

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تهدید بازگشت دوباره مشاغل و صنایع ساماندهی شده به داخل شهر و بافت مسکونی همیشه در تهران وجود دارد گفت: گاهی اوقات دیده می‌شود که صاحبان برخی ازمشاغل پس از انتقال به دلایل مختلف باز هم به داخل بافت شهری باز می‌گردند. علت عمده این بازگشت جذابیتی است که پایتخت برای صاحبان این اصناف دارد. به عنوان مثال زمانی که شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی در پایتخت از سوی متخصصان و کارشناسان بهداشت به عنوان یک هشدار مطرح شد؛ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با تمهیداتی که در نظر گرفت تمامی پرنده فروشان را از داخل بافت مرکزی شهر به بزرگراه خلیج‌فارس و در داخل مجتمعی مخصوص به این صنف منتقل کرد. اما همین امسال شاهد بودیم که برخی از مغازه‌ها در خیابان شریعتی تغییر کاربری دادند و پرندگان و حیوانات خانگی فروختند. بعد از اطلاع از این موضوع بار دیگر از سوی شرکت ساماندهی مشاغل اخطارهای لازم داده شد و در نهایت این مغازه‌ها پلمب شدند.



وی ادامه داد:این تهدید برای تمامی اصناف ساماندهی شده مانند درودگرها، آهن‌فروشان و غیره نیز وجود دارد. وقتی این مشاغل ساماندهی می‌شوند اگر همچنان شهر برای ادامه کار این مشاغل ناامن نشود و الزامات قانونی برای خروج صددرصدی آنها اجرایی نشود؛ در نتیجه آن دسته از اصنافی که در طرح ساماندهی به حاشیه شهر منتقل شده‌اند بار دیگر به داخل شهر باز می‌گردند. شاید یکی از دلایل بازگشت برخی از مشاغل این باشد که فضای جدیدی که برای آنها در نظر گرفته شده جذابیت اقتصادی لازم ندارد به همین علت است که دوباره به داخل شهر باز می‌گردند. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل این وظیفه را دارد که به صورت دائم این مسئله را پیگیری کند. همچنین باید به صورت دوره‌ای تسهیلات جدیدی را برای ماندگاری این مشاغل در محدوده‌های در نظر گرفته شده ارائه دهیم تا امکان بازگشت آنها را به شهر به صفر برسد.



این مقام مسئول در شهرداری با بیان این که در مجتمع صنعتی خاوران 3هزار700 واحد صنفی در قالب 7اتحادیه مشغول به کار هستندگفت عمده این اصناف درودگران، آهن‌کاران، در و پنجره سازها، آلومینیوم‌کارها و... بودند که به این مجتمع منتقل شدند. اما به مرور زمان شاهد این مسئله بودیم برخی از این اصناف دوباره به داخل شهر بازگشته‌اند که با همکاری سازمان‌های مختلفی مانند اداره اماکن، سازمان محیط‌زیست و اداره ساماندهی شهرداری مناطق 22گانه اقدام به پیگیری این مشکل کرده تا دوباره این اصناف را به مکان جدیدی که برای آنها در نظر گرفته شده باز ‌گردانیم. دلیل این پیگیری نیز این است که فعالیت این مشاغل در داخل بافت مسکونی شهر بسیار مضر است و آلایندگی‌های زیست‌محیطی و گره‌های ترافیکی زیادی را در داخل بافت‌های شهری ایجاد می‌کنند.



قدیمی با اشاره به خلاهای قانونی که دراین زمینه وجو دارد گفت: یکی از خلاهای قانونی‌ که در این باره وجود دارد این است که به عنوان مثال صاحبان مشاغل ساماندهی شده 2 تا 3 دوره می‌توانند با دریافت نامه از اتحادیه خود به فعالیت در داخل شهر ادامه دهند. هرچند ما در طول این مدت اقدام به دادن اخطار و در نهایت پلمب کردن این مشاغل می‌کنیم اما آنها می‌توانند بار دیگر با دریافت یک نامه ادامه فعالیت از اتحادیه خود در جای دیگری از شهر فعالیت کنند.اینطور نیست که فقط بگوییم که تنها دلیل بازگشت این مشاغل به داخل شهر وجود نداشتن جذابیت فضاهای ساماندهی شده ‌است چون فضاهای جدید تبدیل به یک بورس مبادلاتی، تولیدی و اقتصادی می‌شود.



وی یاد آور شد: براساس صحبت‌هایی که با اتحادیه‌های اصناف داشتیم تفاهم‌نامه‌‌ای را به امضا رسانده‌ایم که مطابق آن اگر اتحادیه‌ای متوجه شود که برخی از اصناف تحت پوشش آن به داخل شهر بازگشته‌اند، در صورتی که مجوز فعالیت از اتحادیه داشته باشند، این جواز باطل خواهد شد و اگر هم به صورت غیر قانونی به فعالیت خود ادامه دهند، با همکاری اداره اماکن این واحد‌های صنفی پلمب خواهند شد.