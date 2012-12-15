  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۲

اسفند و آزمونهای مهم/

جدول مهمترین تغییرات آزمونهای دکتری دانشگاههای دولتی و آزاد

جدول مهمترین تغییرات آزمونهای دکتری دانشگاههای دولتی و آزاد

آزمونهای دکتری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش در حالی در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد که با تصمیم گیریهای صورت گرفته تازه ترین تغییرات در شیوه گزینش و برگزاری این آزمونها اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندماه سال جاری آزمونهای دکتری 92 دانشگاههای آزاد و سازمان سنجش با تفاوتهایی چشم گیری در شیوه برگزاری و پذیرش برگزار خواهند شد. تفاوتهایی که به گفته مسئولان سازمان سنجش و بزرگترین دانشگاه غیردولتی کشور در پذیرش داوطلبان تاثیرات به سزایی دارد.

در جدول زیر به مهمترین تغییرات اعمال شده در این دو آزمون برای پذیرش 92 اشاره شده است.

جدول تغییرات آزمونهای دکتری آزاد و سنجش در سال 92

تغییرات آزمون دکتری دولتی تغییرات آزمون دکتری آزاد

1. مساوی شدن وزن مصاحبه و آزمون کتبی

2. افزایش مواد درسی به 286

3. برگزاری آزمون در اسفندماه سال جاری

4.گزینش علمی بر اساس 80 درصد آزمون و 20 درصد معدل تراز شده کارشناسی و کارشناسی ارشد

1.برگزاری آزمون به صورت تستی

2. افزایش 22 درصدی تعداد رشته محلها

3.  حق انتخاب حداکثر 5 واحد دانشگاهی 

4.پذیرش دانشجو بر اساس نمره کل حاصل از آزمون کتبی با سهم 75 درصد و مصاحبه علمی با سهم 25 درصد

به گزارش مهر، ثبت نام در آزمون دکتری 92 دانشگاه آزاد اسلامی از فردا یکشنبه 26 آذرماه در سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org آغاز می شود.

کد مطلب 1766162

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