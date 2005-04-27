  1. سیاست
  2. سایر
۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۲۸

دكتر توكلي در جمع تعدادي از مديران بخش خصوصي:

براي نجات اقتصاد بايد روابط بخش خصوصي و دولت را متحول كنيم

دكتر احمد توكلي با تاكيد بر ضرورت تحول در روابط دولت با بخش خصوصي، تاكيد كرد: در سيستم قوه مجريه ما، بر اثر سالها كم توجهي به صرفه جويي و محدود كردن هزينه ها، بسياري از فعاليت ها با هزينه هاي بالاسري و جانبي زيادتر از حد متعارف جهاني انجام مي شود كه اين پديده به تنگ شدن فضا براي بخش خصوصي منجر شده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر توكلي روز گذشته در جمع تعدادي از مديران بخش خصوصي با تشريح اينكه در مكانيسم تصميم گيري در بخش خصوصي، اگر هزينه هاي هر فعاليت از حد خاص بالاتر برود، فعاليت ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود و مدير بخش خصوصي در ادامه دادن فعاليت، تجديد نظر خواهد كرد اما در بخش دولتي در سالهاي گذشته مرسوم شده است كه طرحها را بدون توجه كافي به طرف هزينه آن انجام مي دهند به همين دليل است كه مي بينيم از يك طرف بخش خصوصي هر سال محدودتر مي شود و بخش دولتي پرحجم تر و بزرگتر و از طرف ديگر دولت سال به سال با كسر بودجه هاي هنگفت تري روبرو مي شود.

دكتر توكلي تاكيد كرد: براي نجات اقتصاد ايران بايد در تعامل دولت با بخش خصوصي تحول ايجاد كنيم.

کد خبر 176619

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها