براي نجات اقتصاد بايد روابط بخش خصوصي و دولت را متحول كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر توكلي روز گذشته در جمع تعدادي از مديران بخش خصوصي با تشريح اينكه در مكانيسم تصميم گيري در بخش خصوصي، اگر هزينه هاي هر فعاليت از حد خاص بالاتر برود، فعاليت ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود و مدير بخش خصوصي در ادامه دادن فعاليت، تجديد نظر خواهد كرد اما در بخش دولتي در سالهاي گذشته مرسوم شده است كه طرحها را بدون توجه كافي به طرف هزينه آن انجام مي دهند به همين دليل است كه مي بينيم از يك طرف بخش خصوصي هر سال محدودتر مي شود و بخش دولتي پرحجم تر و بزرگتر و از طرف ديگر دولت سال به سال با كسر بودجه هاي هنگفت تري روبرو مي شود.

دكتر توكلي تاكيد كرد: براي نجات اقتصاد ايران بايد در تعامل دولت با بخش خصوصي تحول ايجاد كنيم.