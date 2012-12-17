بانوی شیرازی رکورددار وقف

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: اواخر آبان و در آذرماه سال جاری باز هم خیرین ایرانی نام خود را ماندگار کرده و اقدام به ثبت میراث ماندگار وقف کردند. میراثی که (وقت) هم در زمان حیات و هم در زمان ممات می تواند منفعتی اخروی برایشان داشته باشد.

اقدام دو تهرانی برای ثبت وقفهای جدید در پایتخت

البته مهرماه رقابت ثبت وقف میان مشهدی ها و تهرانی ها بود ولی در این یک ماهه ابتدا زنگ وقت را یک مرد 40 ساله تهرانی به صدا درآورد و 70 میلیون تومان پول نقد برای مرمت و توسعه امامزاده یحیی (ع) که در خیابان ری است اهدا کرد.

بعد از اقدام این مردخیراندیش علی قلیجی از بچه های محله شهرک ولیعصر(عج) ششدانگ از یک قطعه زمین به مساحت 108 متر مربع و به ارزش 110میلیون تومان را برای ساخت یک باب مسجد در این شهرک وقف کرد.

زمین کشاورزی یک روستایی وقف تعزیه امام حسین(ع)

این اقدام خیران تهرانی از چشم خیرین خراسان رضوی پنهان نماند و محمد یوسفی از اهالی روستای حسن آباد تربت حیدریه یک قطعه زمین به ارزش 40 میلیون تومان را وقف تعزیه امام حسین(ع) کرد. همچنین این واقف خراسانی دوازده ساعت آب از 16 سهم از چاه عمیقش را وقف کرد.

وقف دو زمین برای ایجاد مسجد و دارالقرآن

در این میان موسی رزاق پور خیر کرمانی در اواخر آبان ماه سال جاری با حضور در اداره کل اوقاف کرمان یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع واقع در روستای نخلستان را به منظور احداث مرکز جامعه القران این روستا وقف کرد. که ارزش این زمین 10 میلیون تومان است و خدامراد ناوکی در روستایی دیگر 2 هزار متر از زمینش را وقف احداث مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کرد.

نام شهر مقدار وقف نیت واقف توضیحات ایلام خانه دوطبقه به ارزش 150 میلیون تومان ساخت حسینیه و برنامه های فرهنگی خراسان جنوبی 22 هزار متر زمین به ارزش 170 میلیون تومان فعالیتهای قرآنی ایلام خانه 200 متری به ارزش 70 میلیون تومان فعالیتهای قرآنی یک خانواده یزد 150 متر زمین برای ساخت مسجد فارس 170 هکتار زمین وقف اطعام عزاداران حسینی

هدیه یک اصفهانی به امامزاده سید سراء الدین

به گزارش خبرنگار مهر برخلاف حرف و سخنهای کوچه و بازار اصفهانی ها در امر خیر و انفاق ید طولایی دارند. وقتی صفحات وقفهای جدید در اوقاف اصفهان را مشاهده می کنیم خبر از ثبت چندین نذر جدید می دهد که یکی از آنها به نام سهراب محرابی ثبت شده است. این خیر اهل شهرستان تیران 30 میلیون تومان برای مرمت و کمک به بازسازی امامزاده سید سراء الدین هدیه کرد.

بانوی شیرازی خانه 700 میلیون تومانی اش را وقف روضه ائمه کرد

البته در میان خیرینی که در این یک ماهه اقدام به وقف اموال و داراییهای خود کردند برخی از خیرین از نظر ارزش وقف رکورد شکستند. یک بانوی شیرازی ساختمان دوطبقه خودش را وقف روضه خوانی برای ائمه اطهار و رسیدگی به ایتام کرد که ارزش این خانه حدود 700 میلیون تومان است.

خانواده ایلامی زمین خود را وف مسجد کردند

خانواده یوسفی نژاد در ایلام هم زمینی به مساحت 700 متر مربع برای ساخت یک باب مسجد در بخش چوار وقف کردند که این زمین به ارزش 40 میلیون تومان صرف ساخت مسجد می شود.

مادر 77 ساله خانه اش را وقف روضه چهارده معصوم کرد

یک مورد وقف جدید هم در شهرستان استهبان استان فارس ثبت شده که در این وقف حاجیه خانم فاطمه بیگم داوودی 160 متر خانه اش را به ارزش 35 میلیون تومان وقف اطعام و روضه خوانی چهارده معصوم (ع) وقف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد بیش از 20 وقف دیگر در استانهای بوشهر، یزد و سایر استانهای کشور به ثبت رسیده ولی هنوز اخباری از متراژ و نیت واقف ارسال نشده است.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده