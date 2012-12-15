واکسیناسیون بیش از 33 هزار رأس دام در شهرستان آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن محمد جعفرزاده صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کاهش 31 درصدی موارد انسانی ابتلا به بیماری تب مالت در این شهرستان ، اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال گذشته 13 مورد ابتلا به این بیماری در جمعیت انسانی به ثبت رسیده بود که امسال این میزان به 9 مورد تقلیل یافته است.

وی همچنین از واکسیناسیون دام در این شهرستان خبر داد و گفت: در همین راستا 10 هزار و 70 راس گاو بالای دو سال نیز تحت تست بروسلوز قرار گرفته‌اند تا موجبات کاهش بروز این بیماری در سطح منطقه فراهم شود.

جعفرزاده فراگیر کردن آموزش‌های لازم جهت مقابله با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام برای بهره برداران بخش دامی را از مهم ترین راهکارهای جلوگیری از بروز بیماری های مشترک ذکر کرد.

وی ادامه داد: دقت مردم در تهیه فرآورده‌های خام دامی بهداشتی از مراکز مورد تائید دامپزشکی، گام بسیار موثری در یاری سازمان‌های مسئول برای مراقبت از بهداشت عمومی بوده و با جلوگیری از هدر رفت وقت و سرمایه خانواده‌ها موجب کاهش هزینه‌های درمان را می‌شود.