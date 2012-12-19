انتقاد از تدوین عجولانه لایحه بودجه در دولت/ نرخ دلار زیر 2هزار تومان خواهد بود

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور و محمدرضا میرتاج الدینی معاون وی درباره این که زمان تعیین شده برای ارائه بودجه ( 15 آذر) نامناسب است و باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد، اظهار کرد: اگر دولت اعتقاد دارد زمان ارائه بودجه نامناسب است باید بیاید با نمایندگان مجلس صحبت کند و برای تنظیم زمان جدید توافق کند، بهانه کردن زمان بودجه بحث جدیدی نیست.

وی افزود: دولت باید از ابتدای سال شروع به نوشتن بودجه کند نه این که تصمیم بگیرد یک ماهه بودجه را بنویسد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: نتیجه نوشتن بودجه یک ماهه این است که چنین لایحه مهمی با عجله نوشته می شود و به مجلس می آید. این عجله برای رسیدن بودجه برای سال آینده در کار مجلس هم تاثیر می گذارد و باعث می شود آنطور که لازم است بررسی دقیقی روی آن صورت نگیرد.

وی تاکید کرد که دولت باید علاوه بر این که زمان خوبی را به نوشتن بودجه اختصاص دهد، تعامل کاملی در این حوزه با مجلس داشته باشد تا علاوه بر انجام یک کار کارشناسی و دقیق در تهیه بودجه سالانه کشور، کمترین تغییر را از مرحله تدوین تا تصویب در آن شاهد باشیم.

گروسی با بیان اینکه مبحث نامناسب بودن زمان بودجه موضوع جدیدی نیست، گفت: قطعا دولت امسال به این نتیجه نرسیده است که زمان ارائه بودجه نامناسب است، باید از دولت پرسید، سال های گذشته که بودجه با تاخیر به مجلس آمده است، چرا درباره این موضوع حرفی نزده اند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دربخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال 92، عنوان کرد: نرخ ارز باید واقعی باشد، متاسفانه در سال های گذشته نرخ ارز در بودجه واقعی دیده نشد و البته قابل تحقق هم نبود.

وی اضافه کرد: نرخ ارز بر اساس شاخص هایی که وجود دارد باید تعیین شود که به نظر بنده در این صورت تعادل حفظ می شود و دیگر شاهد ایجاد مشکل در تولید و کشاورزی که ناشی از این موضوع بود، نیستیم.

گروسی نرخ واقعی دلار را برای بودجه سال آینده زیر 2 هزار تومان خواند و خاطرنشان کرد: نرخ ارز و دلار نه باید مثل سال های گذشته آنقدر پایین و نامعقول باشد و نه آنقدر بالا دیده شود که باعث ایجاد مشکل در اقتصاد کشور شود.