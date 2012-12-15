ماه محرم وصفر فرصت طلائی برای نشر فرهنگ حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام محمدرضا میرزایی صبح شنبه در دیدار با حجت ‌الاسلام منصور حضرتی امام جماعت مسجد امام حسین (ع) تاکستان که در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: اثر تبلیغ در افکار جوانان و مردم موثرتر است و در مبحث تبلیغ اگر شبهه ای ایجاد شود چند میلیون مسلمان ار بین می روند و قتل عام فرهنگی راه می افتد.

وی افزود: سلاح تبلیغ قوی ترین سلاحی است که برای تبیین سیره ائمه معصومین (ع)می تواند راهگشا باشد و روحانیون با به روز بودن می توانند مطالب خود را به جوانان در این زمینه ارائه دهند.

وی تصریح کرد: هر چه در موضوع عقیدتی مطرح می شود مردم و جوانان پذیرای آن هستند و هم اکنون که آنها مباحث عقیدتی و تبلیغی روحانیون را می پذیرند این روحانیت است که باید وظیفه اصلی خود را در ارائه مطالب دینی و مذهبی به خصوص سیره عملی ائمه معصومین (ع)به آنها انجام دهد.

میرزایی بیان کرد: دشمنان نیز می دانند که ماه محرم و صفر فرصتی برای جمع شدن جوانان و تأثیر پذیری بیشتر آنان است، از این رو با حمایت از برنامه های خرافی و مسائل غیر مستند می خواهند دین را یک امر خرافی به جوانان معرفی کنند که روحانیون با توجه به فضای تبلیغی مطلوب فعلی باید جوانان را با این خرافات آشنا و از این طریق با این خرافه ها مبارزه کنند.

وی تصریح کرد: حادثه عاشورا اندیشه ای است که باعث رونق اسلام و فرهنگ شیعی شده است و اگر ما از فرهنگمان عاشورا و اندیشه آن را بگیریم شاید فرهنگ اسلامی و شیعی معنای خود را از دست بدهد و فرهنگ شیعی متکی به نهضت امام حسین (ع)است.

وی یادآورشد: عبرت های عاشورا به ما می آموزد که باید زمانه و ولایت را دریابیم و با پیمودن راه ولایت فقیه در خط سبز علوی و حسینی گام برداریم.

میرزایی گفت: تنها گروه پیشتاز جبهه فرهنگی علما هستند و امروز دشمنان بیکار ننشسته و با ورود برخی خرافات در صدد است تا به فرهنگ عاشورائی لطمه وارد کند و باید روحانیون با آگاه سازی و تبیین اهداف قیام امام حسین(ع) به تکلیف خود عمل کند.

وی اظهارداشت: باید با تبلیغ خود اثر دینی موثر بر جلسات خانگی داشته باشید و این وظیفه روحانیت است که با ارائه مطالب مناسب با جوانان ارتباط برقرار کند.

میرزایی تصریح کرد: امروز روحانیت باید یک وحدت رویه مناسب در زمینه های فرهنگی ایجاد کند و با ارائه برنامه های مناسب در این زمینه از آسیب های دینی و اجتماعی جلوگیری کنند.

وی در پایان بیان کرد: ماه محرم و صفر ایام تبلیغ و نشر معارف الهی و قرآنی در جامعه است و تکلیف روحانیون نیز در این ماه روشن است و با توجه به حساسیتی که امروز وجود دارد روحانیت باید نسبت به تبیین اهداف والای قیام امام حسین(ع) همت گمارند و از این فرصت برای تبیین فرهنگ حسینی بهترین استفاده را ببرند.

در ادامه، حجت الاسلام منصور حضرتی امام جماعت مسجد امام حسین(ع) تاکستان نیز، گزارشی از برنامه ها و فعالیت‌های فرهنگی و دینی مسجد را ارائه کرد و خواستار حمایت اداره تبلیغات اسلامی از برنامه های فرهنگی در مساجد شد.