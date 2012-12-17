علی اصغر بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فعلی ورزش ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر ورزش ایران فاقد استراتژی است. در حالی که تکلیف ورزش در بسیاری از کشورها روشن و واضح است. به عنوان نمونه حتی کشوری مانند ویتنام نیز دارای برنامه راهبردی است.
وی در همین خصوص افزود: اساسا ورزش فعلی کشورها بر اساس حرفهای بودن و شرایط اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار میگیرد. لذا مشاهده میکنیم کشورها در عرصه بینالمللی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ورزش حرفهای برای آنها جایگاه خاصی دارد.
کارشناس اقتصاد ورزش تصریح کرد: این موضوع از کمیسیون اقتصادی اروپا گرفته تا سمپوزیومهایی که توسط شرکتهای تجاری در اقصی نقاط دنیا به منظور تحلیل آینده تجاری ورزش برگزار میشوند، مورد پیگیری قرار میگیرد که متاسفانه ما در این بین هیچ گونه نقشی نداشته و نمیدانیم در این سمپوزیومها چه میگذرد.
بیگدلی خاطرنشان کرد: اگر علاقمندان ورزش پیشرفت فلان تیم در آسیا را که در گذشته پایینتر از ایران قرار داشت میبینند، نباید تعجب کنند زیرا آنها بر اساس برنامه حرکت کرده، در نشستهای اقتصادی شرکت میکنند و از بازار سهم میگیرند در حالی که ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم.
وی در همین خصوص افزود: معلوم نیست در کشور ما چه کسی مجری و چه کسی سیاست گذار ورزش است. در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان در عین آنکه سیاستگذار است، مجری نیز بوده و به تیمداری میپردازد در حالیکه اساسا متولیان ورزش در دولتها به طورعمومی به دنبال استفاده از مزایای اقتصادی ورزش جهت توسعه امور زیربنایی خود هستند، مانند آنچه که در المپیک 2012 لندن گذشت و یا آنچه در برزیل، در جام جهانی و المپیک بعدی اتفاق خواهد افتاد، البته کشور روسیه را نیز نباید از قلم انداخت.
کارشناس اقتصاد ورزش ایران تاکید کرد: اهمیت ورزش در حال حاضر به اندازهای است که اکنون در سطح بین المللی گروههای اقتصادی، ورزشی فی ما بین دولت ها و شرکتها شکل گرفته که در اصطلاح BRICS نامیده میشود. همان طورکه میدانید در این ائتلاف کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه میزبانی رقابتها بزرگ جهانی را بر عهده دارند، از نظر اقتصادی نیز جزو کشورهای گروهG20 قرار میگیرند.
وی در همین خصوص خاطرنشان کرد: در حال حاضر آفریقای جنوبی توسعه یافتهترین کشور آفریقایی و هند و چین نیز دارای بیشترین رشد اقتصادی در سطح جهانی هستند. ضمن اینکه برزیل نیز جزو کشورهای توسعه یافته آمریکای جنوبی بوده و روسیه نیز در زمره 8 قدرت برتر اقتصادی دنیا و بزرگترین تولید کننده نفت قرار دارد.
بیگدلی تاکید کرد: وقتی این کشورها در کنار یکدیگر قرار میگیرند، به همراه سایر کشورهای توسه یافته نتیجهاش این میشود که برای بازار بیش از 600 میلیارد دلاری ورزش جهان، تقسیم سهم و بازار کرده و قطعا از این مزایای اقتصادی برای توسعه ورزش حرفهای خود استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: سوالی که مطرح میشود این است که ما در کجای این بازار قرار داریم، متاسفانه ما هنوز درگیر ابتداییترین مسائل همچون تعویض روسای فدراسیونها هستیم درحالی که در ورزش حرفهای بر ثبات مدیرت تاکید شده است.
کارشناس اقتصاد ورزش ایران در پایان گفت: در حال حاضر طول عمر مفید مدیریت ورزشی در ایران به 3 سال هم نمیرسد. فراموش نکنید که زمان در حال گذر بوده و برای تعللهای ما نمیایستند. متاسفانه این ما هستیم که زمان را در ورزش حرفهای به راحتی از دست میدهیم.
