اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره آخرین رایزنی ها و تصمیمات انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی اظهارکرد: موتلفه برنامه ها، شاخص ها و معیارهای انتخاباتی را بررسی کرده است و طبعا اکثر احزاب اصولگرا و حتی اصلاح طلب در شرایط و زمان فعلی این اقدامات را انجام داده و یا در حال انجام آن هستند.

وی درباره بررسی کاندیداها و افراد مطرح برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سوی موتلفه افزود: کاندیداها و افراد شاخص اصولگرا که هم اکنون صحبت از کاندیداتوری احتمالی آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می شود، از سوی حزب موتلفه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در عین حال تصریح کرد: البته باید اشاره کنم، این اتفاق که موتلفه به کاندیدای مورد نظرش برای معرفی در انتخابات سال آینده برسد، هنوز نیفتاده است و هنوز کاندیدای مورد نظرمان نهایی نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که در چه زمانی و بر اساس چه شرایطی کاندیدای نهایی موتلفه معرفی خواهد شد، گفت: ما بر اساس شرایط جاری و بسته به رای آوری افراد، کاندیدای مطلوب خود را برای انتخابات سال آینده معرفی خواهیم کرد.

بادامچیان درباره این که موتلفه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده به صورت مستقل عمل خواهد کرد یا اعتقاد به اجماع اصولگرایان برای معرفی یک کاندیدای واحد دارد، عنوان کرد: همه مجموعه ها و احزاب معمولا برای حضور در یک انتخابات، ابتدا نامزد خود را به صورت مستقل معرفی می کنند که موتلفه هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: البته در ادامه باید دید که در نهایت نتیجه بحث و گفتگوهای گروه های اصولگرا برای اجماع به کجا و چه کسی خواهد رسید.

این فعال سیاسی اصولگرا یادآورشد که حزب موتلفه اسلامی همواره به دنبال وحدت بوده است و زمانی که نیاز به حمایت از یک فرد در درون نظام بوده است مثل دوران شهید رجایی یا ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب در چارچوب خواست نظام عمل کرده است.

وی اضافه کرد: زمانی هم که افرادی مثل هاشمی و ناطق به عنوان افراد متفق علیه جریانات اصولگرا در سال 68 و 76 معرفی شدند، عملکرد موتلفه بازهم مورد توجه بوده است. لذا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و اجماع اصولگرایان باید منتظر مشخص شدن کاندیداهای نهایی جریانات اصولگرا و برنامه های آنان بود.