بیش 1750 نفر از رانندگان استان مرکزی بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث طهماسبی ضمن تبریک به مناسبت 26آذر ماه روز حمل و نقل و رانندگان مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: شغل رانندگی از مشاغل طاقت فرسا و تاثیر گذار در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور می باشد که توجه به انها از سوی سازمانهای حمایتی ضروری است.

وی اظهار کرد: رانندگان بار، مسافر و رانندگان درون شهری از حمایت های این سازمان مانند سایر بیمه شدگان اجباری و با دریافت یارانه از دولت در پرداخت حق بیمه های خود از خدمات کوتاه مدت(ایام بیماری، اروتز، پروتز و ..) و خدمات بلند مدت(برقراری انواع مستمری ها) بهره مند می باشند.

هفته پژوهش فرصتی مناسب برای شناساندن افراد توانمند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی گفت: کشور ما تحت شدیدترین تحریم ها و محاصره اقتصادی قرار گرفته است و این در حالی است که در داخل کشور توانمندی های بسیاری وجود دارد و افراد گمنام کارهای بزرگی انجام داده اند و هفته پژوهش فرصتی مناسبی برای شناساندن این افراد است.

دکترعباس ملک‌حسینی با تاکید بر اینکه هفته پژوهش فقط مختص دانشگاهها نیست و توانمندیهای بخش صنایع هم درآن به نمایش گذاشته می شود افزود: در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی که در حال حاضر در شهر اراک برپاشده است دستاوردها را به مردم نشان داده ایم.

برگزاری کارگاه آموزش قضایی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انضباطی در شازند

کارگاه آموزش قضایی و پیشگیری از جرائم قضایی و تخلفات انضباطی ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شازند با حضور دادستان دادسرای نظامی استان مرکزی برگزار شد.

دادستان دادسرای نظامی استان مرکزی در این جلسه به بیان مشکلات، آسیبها و تهدیدهای حوزه کاری نیروی انتظامی پرداخت .

قندی با تبیین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،جرائم و تخلفاتی را که منجر به اخراج و یا انفصال خدمت کارکنان می شود را واکاوی کرده و مجازاتهای ارتکاب تخلفات را بیان کرد.