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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

اخبار کوتاه استان مرکزی/

بیش 1750 نفر از رانندگان استان مرکزی بیمه شدند

بیش 1750 نفر از رانندگان استان مرکزی بیمه شدند

اراک – خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: طی هشت ماهه نخست سال جاری بیش از یک هزار 750 نفر از رانندگان درون شهری از حمایت این سازمان بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث طهماسبی ضمن تبریک به مناسبت 26آذر ماه روز حمل و نقل و رانندگان مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: شغل رانندگی از مشاغل طاقت فرسا و تاثیر گذار در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور می باشد که توجه به انها از سوی سازمانهای حمایتی ضروری است.

وی اظهار کرد: رانندگان بار، مسافر و رانندگان درون شهری از حمایت های این سازمان مانند سایر بیمه شدگان اجباری و با دریافت یارانه از دولت در پرداخت حق بیمه های خود از خدمات کوتاه مدت(ایام بیماری، اروتز، پروتز و ..) و خدمات بلند مدت(برقراری انواع مستمری ها) بهره مند می باشند.

هفته پژوهش فرصتی مناسب برای شناساندن افراد توانمند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی گفت: کشور ما تحت شدیدترین تحریم ها و محاصره اقتصادی قرار گرفته است و این در حالی است که در داخل کشور توانمندی های بسیاری وجود دارد و افراد گمنام کارهای بزرگی انجام داده اند و هفته پژوهش فرصتی مناسبی برای شناساندن این افراد است.

 دکترعباس ملک‌حسینی با تاکید بر اینکه هفته پژوهش فقط مختص دانشگاهها نیست و توانمندیهای بخش صنایع هم درآن به نمایش گذاشته می شود افزود:  در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی که در حال حاضر در شهر اراک برپاشده است دستاوردها را به مردم نشان داده ایم.

برگزاری کارگاه آموزش قضایی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انضباطی در شازند

کارگاه آموزش قضایی و پیشگیری از جرائم قضایی و تخلفات انضباطی ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شازند با حضور دادستان دادسرای نظامی استان مرکزی برگزار شد.

دادستان دادسرای نظامی استان مرکزی در این جلسه به بیان مشکلات، آسیبها و تهدیدهای حوزه کاری نیروی انتظامی پرداخت .

قندی با تبیین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،جرائم و تخلفاتی را که منجر به اخراج و یا انفصال خدمت کارکنان می شود را واکاوی کرده و مجازاتهای ارتکاب تخلفات را بیان کرد.

کد مطلب 1766594

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