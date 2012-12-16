مهاجرت به سمت رایانش ابری در دیتاسنترهای استانی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از فناوریهای موثر که نظر محافل علمی و تجاری را به خود جلب کرده رایانش ابری است که در این روش با بکارگیری تکنولوژهای جدید نظیر مجازی سازی و با ایجاد منابع مجازی شده و بکارگیری روشهای موثر اشتراک گذاری، مدل جدیدی برای ارائه سرویسهای فناوری اطلاعات با هزینه سرمایه گذاری کمتر فراهم می شود که بکارگیری این روش در فعالیتهای ملی به ویژه در ایجاد و بکارگیری مراکز داده استانی می تواند تاثیر چشمگیری داشته باشد.

هدف از اجرای این فعالیت شناخت ابعاد رایانش ابری و راهکار بکارگیری آن در مراکز داده استانی با شناخت تکنیکهای بکارگیری و تدوین الگوهای مهاجرت و راهکارهای اجرایی و در نهایت تهیه مستندات فنی جهت اجرای این فعالیت توسط کارفرما است.

براساس گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ایجاد و گسترش مراکز داده استانی و پیچیدگی برنامه های کاربردی، ایجاد زیرساختهای اختصاصی و تهیه برنامه های نرم افزاری ویژه هر استان از مقوله های پیچیده و هزینه بر بوده و بکارگیری منابع جداگانه جهت ایجاد سرویسهای اختصاصی مقرون به صرفه نیست؛ در این راستا بکارگیری روش های جدید نظیر رایانش ابری و یکپارچه برای استفاده از زیرساختهای فیزیکی، زیرساختهای نرم افزاری و نرم افزارهای کاربردی به عنوان سرویس های قابل ارائه در سطح ملی نه تنها نیازهای کاربران محلی استانها را به آسانی تامین می کند بلکه مازاد منابع در یک منطقه می تواند در استانهای دیگر بکار گرفته و توانایی توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تسریع بخشد، براین اساس برای تحقق این مهم، این پروژه از مردادماه امسال آغاز شده و هم اکنون فاز اولیه آن اجرا شده است.

بکارگیری منابع سخت افزاری و نرم افزاری اختصاصی و استفاده از روشهای معمول، پیچیدگی و اتلاف فراوانی را در سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد کرده در این راستا استفاده از روش ها و تکنیک های جدیدی که میزان منابع اختصاصی را کاهش داده و بکارگیری آنها را موثرتر و کاراتر سازد، بسیار ضروری است.