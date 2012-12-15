هنرجویان هرمزگانی با مباحث کاربردی عکاسی دیجیتال و نورپردازی آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه عکاسی دیجیتال و نورپردازی با حضور اساتید این رشته مسعود افشانی و داریوش محمدخانی در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.

این کارگاه عکاسی پنج ساعته با استقبال بسیار خوب علاقه مندان به عکاسی از سراسر استان هرمزگان همراه بود.

در این کارگاه استاد افشانی به مباحثی در مورد عکاسی دیجیتال و پردازش عکس با نرم افزار لایت روم پرداخت و استاد محمدخانی نیز در مورد نورپردازی در عکاسی آتلیه مباحثی کاربردی را بیان کرد.

در پایان این کارگاه از پیشکسوت عکاسی استان هرمزگان عبدالحمید سعیدیان به شکل شایسته ای تقدیر شد.

کارگاه آموزشی عکاسی دیجیتال و نور پردازی توسط انجمن عکاسان هرمزگان و با مشارکت شرکت نورنگار برگزار شد.