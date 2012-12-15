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۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

فلاحی تاکید کرد:

لزوم ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس خوزستان

لزوم ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس خوزستان

اهواز- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان بر ضرورت ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس استان خوزستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن فلاحی پیش از ظهر شنبه در مراسم نمادین نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان حضرت فاطمه ناحیه دو اهواز اظهار کرد: امروزه یکی از شروط تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و حل مشکلات آموزشی داشتن رویکردی محققانه و اعتقاد به جایگاه مهم پژوهش در آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه و رشد جامعه است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید گامهای موثری در راستای ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش بردارد، افزود: پژوهش مبنای تحول در آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان باید این باور را در خود ایجاد کنند که کار بدون تحقیق و پژوهش تاثیرگذاری و نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
 
فلاحی با تاکید بر کاربردی کردن پژوهش ها، گفت: اگر هزینه‌ هایی برای تحقیقات و پژوهشهای محققان اختصاص داده شود و مراجع مشخص شده و پژوهش‌ ها تعریف شود، پژوهش ها می‌تواند از حوزه کاربردی به اجرایی درآید.
 
وی با اشاره به پژوهش محور بودن فعالیتهای آموزش و پرورش، اظهار کرد: توسعه فعالیتهای پژوهشی آموزش و پرورش از اهدافی است که با جدیت دنبال می شود به نحوی که فعالیتهای صورت گرفته نسبت به سال گذشته رشد 18 درصدی را داشته است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوستان با بیان اینکه محور کار در آموزش و پرورش بر مبنای تفکر و پژوهش در حوزه دانش‌ آموزی و معلمان است، تصریح کرد: ‌ آموزش و پرورش به دنبال افزایش معلم پژوهنده و دانش‌آموز پژوهشگر است.
 
وی به سند بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت:  این سند، به منزله یک نقشه راه در آموزش و پرورش و به عنوان یک سند جامع برمبنای تحقیق و پژوهش تدوین و تصویب شده است و در واقع، مسیر حرکت آموزش و پرورش بر مبنای این سند خواهد بود.
 
فلاحی با بیان اینکه 15 حرکت برای پیشبرد علمی آموزش و پرورش استان در این سند تدوین شده و 131 راهکار برای آنها ارائه شده، افزود: راهبرد شماره شش مربوط به تحقیق و پژوهش است که هدف آن گسترش فرهنگ پژوهش است.
 
وی تجلیل از پژوهشگران شامل معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان را از جمله برنامه ‌های هفته پژوهش عنوان کرد و گفت: به همین مناسبت برنامه ‌هایی در مدارس مناطق و استان اجرا می ‌شود.
کد مطلب 1766739

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