لزوم ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن فلاحی پیش از ظهر شنبه در مراسم نمادین نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان حضرت فاطمه ناحیه دو اهواز اظهار کرد: امروزه یکی از شروط تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و حل مشکلات آموزشی داشتن رویکردی محققانه و اعتقاد به جایگاه مهم پژوهش در آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه و رشد جامعه است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید گامهای موثری در راستای ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش بردارد، افزود: پژوهش مبنای تحول در آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان باید این باور را در خود ایجاد کنند که کار بدون تحقیق و پژوهش تاثیرگذاری و نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

فلاحی با تاکید بر کاربردی کردن پژوهش ها، گفت: اگر هزینه‌ هایی برای تحقیقات و پژوهشهای محققان اختصاص داده شود و مراجع مشخص شده و پژوهش‌ ها تعریف شود، پژوهش ها می‌تواند از حوزه کاربردی به اجرایی درآید.

وی با اشاره به پژوهش محور بودن فعالیتهای آموزش و پرورش، اظهار کرد: توسعه فعالیتهای پژوهشی آموزش و پرورش از اهدافی است که با جدیت دنبال می شود به نحوی که فعالیتهای صورت گرفته نسبت به سال گذشته رشد 18 درصدی را داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوستان با بیان اینکه محور کار در آموزش و پرورش بر مبنای تفکر و پژوهش در حوزه دانش‌ آموزی و معلمان است، تصریح کرد: ‌ آموزش و پرورش به دنبال افزایش معلم پژوهنده و دانش‌آموز پژوهشگر است.



وی به سند بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این سند، به منزله یک نقشه راه در آموزش و پرورش و به عنوان یک سند جامع برمبنای تحقیق و پژوهش تدوین و تصویب شده است و در واقع، مسیر حرکت آموزش و پرورش بر مبنای این سند خواهد بود.

فلاحی با بیان اینکه 15 حرکت برای پیشبرد علمی آموزش و پرورش استان در این سند تدوین شده و 131 راهکار برای آنها ارائه شده، افزود: راهبرد شماره شش مربوط به تحقیق و پژوهش است که هدف آن گسترش فرهنگ پژوهش است.

وی تجلیل از پژوهشگران شامل معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان را از جمله برنامه ‌های هفته پژوهش عنوان کرد و گفت: به همین مناسبت برنامه ‌هایی در مدارس مناطق و استان اجرا می ‌شود.