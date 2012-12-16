احمدرضا گرشاسبی فیلمساز با اعلام این خبر در توضیح جزئیات فیلمنامه این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: چندی پیش فیلمنامه این کار را آماده کرده بودم و پس از بازنویسی دوباره برای دریافت پروانه ساخت به ارشاد سپردم که به محض دریافت پروانه، فیلمبرداری آن را آغاز خواهم کرد.

وی در پایان افزود: داستان این فیلم درباره دختر نوجوانی است که فکر می کند مادرش مرده است اما زمانی که به سن 18 سالگی می‌رسد متوجه می‌شود که مادرش زنده است و در پی آن به نوعی مشکلات هویتی برای او ایجاد می‌شود.

احمدرضا گرشاسبی، فیلمساز خوزستانی است که تا کنون فیلم‌های "شرایط عینی" (سال 66)، "دره هزار فانوس" (سال 72) و "بانی چاو" (سال 74) را در کارنامه خود دارد و پس از 15 سال دوری از عرصه فیلم‌سازی قصد دارد فیلم "شهر بی بازگشت را بسازد.