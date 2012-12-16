مسابقات علمی و فرهنگی در دانشگاه توران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه غیر انتفاعی توران دامغان از برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی در این دانشگاه خبر داد و افزود: اولین سری از مسابقات علمی و فرهنگی با موضوع انتگرال گیری در بین دانشجویان تمامی رشته های این دانشگاه برگزار شد.

مسعود خالقی گفت: اینگونه مسابقات با اهداف ترغیب و تشویق دانشجویان به شرکت و مشارکت در فعالیت های جمعی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این مسابقات به تبع رشته های مختلف برگزار می شود و دانشجویانی که در رشته های مختلف علمی استعداد دارند شناسایی و در جهت پرورش و شکوفا کردن استعداد هایشان ساماندهی می شوند تا استعداد های برتر از حالت بالقوه به فعلیت برسند.

خالقی تصریح کرد: با ایجاد فضای رقابت در بین دانشجویان می توان آنها را به مطالعات بیشتر و جامع تر در یک حوزه تخصصی از رشته های خودتشویق کرد.

وی همچنین از برگزاری مسابقات زمینه های تخصصی ویژه دانشجویان رشته های برق ،کامپوتر ،عمران و معماری در آینده ای نزدیک خبر داد.

کسب مقام اول دانشگاه آزاد شاهرود در طرح های برون دانشگاهی کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با بیان اینکه در طرح های برون دانشگاهی مقام اول را در سطح کشور داریم، گفت: در قسمت ارتباط با صنعت و جامعه این واحد دانشگاهی تا کنون موفق به انعقاد 43 طرح برون دانشگاهی شده است که این رتبه در نوع خود بی نظیر است.

دکتر صاحبعلی منافی گفت: در قسمت تولید علم تا کنون تعداد 451 مقاله توسط اساتید این دانشگاه در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است که تعداد 211 مورد آن از مقالات ISI است و همچنین 947 مقاله نیز در همایش های مختلف بین المللی ارائه شده است .

وی با بیان اینکه تا کنون 23 عنوان کتاب توسط اساتید این دانشگاه منتشر شده است خاطر نشان کرد: 12 مورد اختراع و یک مورد اکتشاف در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به ثبت رسیده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اشاره به اینکه تعداد طرح های داخلی ارائه شده توسط اساتید 212 مورد است، اظهار داشت: هم اکنون 14 انجمن علمی مصوب در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

منافی تصریح کرد: این دانشگاه در سال 90 موفق به برگزاری سه همایش ملی با نام های فاطمه شناسی، نانو مواد و نانو تکنولوژی و نیز مدیریت و توریسم ورزشی شده است.

برگزاری سمینار "آشنایی با رباتیک" در دانشگاه آزاد گرمسار

سمینار "آشنایی با رباتیک" به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش و به همت دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با حضور مهندس علی اسداله¬زاده، مهندس مجید یساری و مهندس جواد رمضانی اعضای هیئت موسس کانون رباتیک سرآمد در محل تالار فارابی دانشکده علوم انسانی واحد گرمسار برگزار شد.

این سمینار یک روزه به منظور آشنایی با علم رباتیک برگزار شد.

پس از پایان ارائه مطالب و پاسخ به پرسش دانشجویان در زمینه رباتیک، قرار بر این شد که طی نشستی در آینده ای نزدیک با همکاری کانون رباتیک سرآمد و دانشجویان علاقه مند به رباتیک، علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی، تیم هایی به منظور شرکت در مسابقات بین المللی رباتیک سال آینده که در کشور هلند برگزار می گردد آماده شوند.

رقابت یک هزار و 500 نفر در آزمون فراگیر ورود به دانشگاه پیام نور در استان سمنان

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان از رقابت 1500 نفر متقاضی ورود به دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته، در دوره فراگیر دانشگاه پیام نور خبر داد.

خیاطیان، عنوان کرد: آزمون دوره کارشناسی نوبت بیست و چهارم و دوره های کارشناسی ارشد نوبت دوازدهم و کارشناسی ناپیوسته نوبت پنجم در دو حوزه امتحانی مرکز سمنان و شاهرود در استان سمنان برگزار شد.

وی گفت: در آزمون دوره های فراگیر، حدود 800 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 620 نفر در مقطع کارشناسی و 80 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته در استان سمنان به رقابت پرداختند.

وی ضمن بیان اینکه نتایج این آزمون در هفته اول بهمن ماه اعلام خواهد شد، افزود: تحصیل پذیرفته شدگان این دوره ها در دو نوبت بهمن ماه91 و مهر 1392 در مراکز و واحدهای قبولی دانشگاه پیام نور آغاز خواهد شد.